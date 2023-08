Promotion du cinéma malien : Canal+ et Cncm signent un partenariat - abamako.com

Canal+ et le Centre national de la cinématographie du Mali (Cncm) se donnent la main. Les deux structures ont signé un partenariat, le 4 août 2023, rendu public via une conférence de presse animée par le Directeur du Cncm Fousseyni Maïga et le Directeur administratif et financier de Canal+, Amadou Sow.



Il s’agit, en fait, d’un projet dénommé Cin’Ecole, fruit d’un partenariat qui lie désormais Canal+ et le Cncm. L’objectif, selon le Directeur du Centre national de la cinématographie, Fousseyni Maïga, est d’inscrire le cinéma comme un puissant vecteur de mobilisation sociale, d’éducation à la citoyenneté et de divertissement privilégié en cette période de vacances scolaires. Ses initiateurs entendent, à travers ce partenariat, redorer l’image du cinéma malien tant à l’intérieur qu’à l’extérieur et permettre aux acteurs de vivre de la production cinématographique. Ce projet s’inscrit dans la vision du Cncm qui a mis en place depuis septembre 2022 un plan stratégique axé sur quatre volets : à savoir : la bonne gouvernance du secteur, la synergie d’actions, la revalorisation de la masse salariale et la formation des acteurs, a ajouté M. Maïga.



Divertissement, éducation, sensibilisation



Amadou Sow, Directeur administratif et financier de Canal+, a exprimé la fierté de sa structure à accompagner, à travers ce projet, le Cncm à promouvoir le cinéma malien, outil important de divertissement, d’éducation et de sensibilisation. «Pour Canal+, en tant qu’acteur important dans le secteur de l’audiovisuel au Mali, il est important de pouvoir accompagner des initiatives qui puissent permettre le développement du cinéma malien, d’exposer ses différents talents et de les accompagner», a-t-il conclu.



Cette phase du projet s’articule autour des points suivants : la projection de films, la diffusion de messages de sensibilisation et une émission interactive. La projection de films proposera un catalogue de 7 films au public. Les différents films traitent des questions en lien avec l’histoire contemporaine du Mali, la paix, le vivre ensemble, la santé, la citoyenneté et la refondation.



L’émission interactive, quant à elle, portera sur un jeu de culture générale «avec un accent particulier sur la découverte du Mali» organisé entre deux équipe de trois personnes.



Cin’Ecole, sont persuadés que les désormais partenaires du projet, devrait mener le cinéma malien à un autre niveau au plan national et au-delà de nos frontières. Qu’il en soit ainsi !



Broulaye et Soundié Koné, stagiaires