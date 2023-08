Bandiagara : 17 morts dans une attaque terroristes à Doucombo - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Bandiagara : 17 morts dans une attaque terroristes à Doucombo Publié le lundi 7 aout 2023 | aBamako.com

© Autre presse par DR

MNLA (Mouvement National pour la Libération de l`Azawad)

Tweet

Le Gouverneur de la Région de la Bandiagara dans un communiqué informe l'opinion publique nationale et internationale que les paisibles populations du village de Bodio, Commune rurale de Doucombo, cercle de Bandiagara ont fait l'objet d'une attaque terroriste läche et barbare le samedi 05 août 2023 vers 16heures.



Le bilan fait état de 15 morts et 2 blessés dont trois chasseurs et des dégâts matériels importants. Le lendemain dimanche 06 août 2023, une moto tricycle transportant deux chasseurs a heurté un Engin Explosif Improvisé entre le village de Bodio et Anakanda. Les deux occupants de l'engin sont décédés immédiatement.



Le Gouverneur de la Région de Bandiagara, au nom des plus hautes autorités condamne avec la dernière rigueur cette attaque ignoble et barbare de la part des individus sans foi ni loi. Aux familles durement éplorées des victimes et au mouvement Dan Nan Ambassagou, le Gouverneur présente les condoléances les plus émues de la nation et souhaite prompt rétablissement aux blessés



Le Gouverneur rassure les populations que des opérations sont en cours pour traquer les auteurs de cet acte ignoble qui ne va nullement nous décourager de notre combat éternel pour la préservation de notre pays.



Face à la provocation et aux agissements subversifs de ces individus, le Gouverneur appelle les populations à l'union sacrée autour du Mali et de se tenir debout sur les remparts pour la construction de la paix et de l'unité nationale.



Bandiagara, le 6 août 2023



P/Le GOUVERNEUR,P.O



Le Conseiller aux Affaires Administratives



Idrissa KANE



Membre du Corps Préfectoral