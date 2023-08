En visite au Niger, Colonel Abdoulaye Maïga : ’’Nous avons réitéré la décision des présidents Goïta et Traoré de participer aux opérations légitimes de défense aux côtés des forces nigériennes’’ - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique En visite au Niger, Colonel Abdoulaye Maïga : ’’Nous avons réitéré la décision des présidents Goïta et Traoré de participer aux opérations légitimes de défense aux côtés des forces nigériennes’’ Publié le lundi 7 aout 2023 | aBamako.com

© aBamako.com par DR

Point de presse des émissaires du gouvernement de la Transition

Bamako, le 05 janvier 2022. À leur retour de la mission qui les a conduits au Ghana, en Côte d`Ivoire, au Burkina-Faso puis en Sierra Léone, les ministres messagers du gouvernement de la transition ont tenu à l`aéroport Modibo Kéita Sénou, un point de presse sur leur mission. Tweet

''Nous avons réitéré la décision des présidents Goïta et Traoré de participer pleinement aux opérations de légitime défense aux côtés des forces de défense et de sécurité nigériennes''. C'est l'annonce faite à sa sortie d'audience avec les autorités nigériennes actuelles par le Colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation conduisant une délégation du Mali ce lundi 7 août 2023 au Niger après l'expiration de l'ultimatum de la CEDEAO.

Selon lui, cette rencontre a permis aux deux délégations du Mali et du Burkina d'exprimer leur solidarité à l'endroit du peuple nigérien et leur refus catégorique d'appliquer les sanctions illégales illégitimes et inhumaines de la CEDEAO.

Le colonel Maïga a aussi annoncé la participation active, effective et pleine du Mali et du Burkina Faso aux opérations de légitime défense en cas d'agression de la CEDEAO. ''Je précise que toutes interventions militaires contre la souveraineté d'un pays sans le consentement de ses autorités ne représente autres choses qu'une agression '', a-t-il ajouté.

L'émissaire du Mali a ajouté que ces décisions sont mûrement réfléchies car ça fait plus d'une décennie que le Burkina Faso, le Mali et le Niger gèrent les conséquences socio-économiques, sécuritaires, humanitaires d'une aventure hasardeuse de l'OTAN en Libye. ''Une chose est sûre, le président Goïta et Traoré ont dit non, non et non. Nous n'accepterons pas une intervention militaire au Niger'', a insisté le colonel Abdoulaye Maïga.

En guise de message, le ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation du Mali a demandé à la CEDEAO de cesser d'affamer les peuples et invite les chefs d'Etat de la sous-région à adresser leurs ultimatums aux groupes terroristes.



M.S