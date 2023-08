Gao saura-t-elle survivre à situation nigérienne ? - abamako.com

Gao saura-t-elle survivre à situation nigérienne ? Publié le mardi 8 aout 2023

Nord Mali : Une vue de la ville de GAO

Pendant que les attentions sont toutes braquées sur une intervention latente de la CEDEAO au Niger et le coup de pouce militaire annoncé par la Transition malienne aux putschistes nigériens, une partie du

Mali risque d’être la grande victime les sanctions sous-régionales infligées à Niamey. Elles pourraient notamment impacter négativement la région de Gao à travers la localité d’Ansongo dont les habitants croisaient récemment le doigt dans l’attente d’un convoi

d’approvisionnement qu’elles craignaient de voir

coincée dans l’engrenage des mesures de fermeture

des frontières. Les cargaisons de marchandises sont

finalement arrivées à bon port à la grande satisfaction

des consommateurs locaux mais les craintes et in

quiétudes demeurent. Elles hantent encore les esprits

quant à une perturbation de l’approvisionnement régulier de pans entiers de la région Gao fortement dé pendants du corridor nigérien ainsi que du marché nigérien. Les connexions avec la capitale malienne étant affectées à la fois par l’état de la route et l’insécurité, beaucoup de produits de consommation en 7 eme Région proviennent essentiellement de l’Algerie ou du Niger selon les localités et leurs distances.



Frappé de plein fouet par l’embargo sous-régional et ses conséquences inflationnistes, il est peu probable que le marché nigérien puisse continuer à servir d'alternative à l’inaccessibilité de la capitale malienne.