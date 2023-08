Les embargos djihadistes se propagent dans le Centre - abamako.com

Les embargos djihadistes se propagent dans le Centre Publié le mardi 8 aout 2023 | Le témoin

© AP par DR

Le MNLA sur ses positions du nord.

11 avril 2012.Tombouctou,Mali.Une incursion sur les terres du Mouvement National pour la Libération de l` Azawad Tweet

Le Centre du Mali finira-t-il par tomber aux mains des groupes terroristes pour de bon ? Tout porte à le croire, à l’allure où les forces régulières reculent et abandonnent du terrain à l’ennemi. Par-delà la ten

dance de beaucoup de localités à s’en sortir par la si nature de pactes d’allégeance, les djihadistes - dont on a de cesse de répéter la neutralisation par dizaines

- semblent renaître de leurs cendres. Mieux, les loca

lités soumises à leurs pactes le disputent désormais

aux localités sous embargo. Annoncé comme libéré

du joug terroriste depuis longtemps, la localité de Farabougou fait plutôt des émules à travers.



De source locale, en effet, les concitoyens de Hombori vivent de

puis plusieurs semaines dans l’ambiance intenable

d’un retour encore plus fracassant des restrictions de

déplacement précédemment levées par les cellules

terroristes qui règnent en maître entre cette localité

et celle de Bony. Il va sans dire que les habitants de

cette dernière localité vivent également les affres des

mêmes restrictions contre lesquelles les forces régu

lières donnent l’air d’avoir désarmé. Ça n’est pas tout.

Les mêmes sources indiquent qu’un régime d’embargo est également infligé aux populations de certaines contrées du Macina comme Diondiori où il est en vigueur depuis deux mois, affirme-t-on, sans

aucun espoir de sauvetage par les forces régulières.

Et dire que les embargos s’accompagnent toujours de

résignation des populations locales et de leur adhésion

à la rigueur religieuse médiévale.