Publié le mardi 8 aout 2023 | Le témoin

Pour nombre d’observateurs, le dernier Premier ministre d’IBK n’avait d’autres choix que d’embarquer

avec les avions français pour s’éviter une extradition vers son pays, le Mali, où il s’est retrouvé dans le collimateur des autorités de Transition depuis la judiciarisation du dossier dit Paramount. Il n’en est rien,

assurent nos sources, en indiquant toutefois que la tête de Boubou CISSÉ avait bel et bien fait l’objet d’une requête, au plus haut niveau de l’Etat malien, auprès du Général nigérien Mody, en marge de son

récent séjour à Bamako, dans le cadre de la coopération inter-putschiste. Les autorités de transition

avaient misé notamment sur un changement de la donne avec la survenue d’un renversement du pouvoir politique auprès duquel le Premier ministre est censé jouir d’une protection plus assurée. Mais il

semble que le citoyen américain n’ait pas eu besoin de quitter le Niger sous pression pour se mettre hors de portée des limiers maliens. Et pour cause, il nous revient de sources concordantes, que l’ancien Pm est assez solidement accroché au Niger pour résister aux sollicitations d’extradition des pouvoirs qui l’avaient jadis inquiété dans un précédent dossier de «déstabilisation» des autorités de transition. Une affaire ayant finalement tourné court faute d’arguments solides qu’on tente de trouver dans le dossier Paramount où d’autres figures et potentiels prétendants la magistrature suprême sont impliqués. Il s’agit en l’occurrence d’Igor Diarra et Tiéman H. Coulibaly.