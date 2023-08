Afrique de l’ouest : GIM-UEMOA et PaySky signent un accord pour révolutionner les services financiers - abamako.com

Économie Afrique de l'ouest : GIM-UEMOA et PaySky signent un accord pour révolutionner les services financiers Publié le mardi 8 aout 2023

© aBamako.com par DR

Afrique de l`ouest : GIM-UEMOA et PaySky signent un accord pour révolutionner les services financiers

GIM-UEMOA, organisation internationale en charge en charge du système monétique interbancaire de la zone de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), a récemment signé un accord avec PaySky, le leader des écosystèmes de paiements numériques pour le développement de GIMpay.



’’ L’infrastructure GIMpay et le nouvel écosystème associé constituent la nouvelle proposition de mutualisation GIM-UEMOA qui redéfinira le paysage financier numérique dans l’UEMOA, en favorisant l’inclusion financière, l’innovation fintech et l’amélioration de l’expérience client’’, explique une note d’information transmise le lundi 07 août 2023 à Abidjan.net.



Selon le document, le GIM-UEMOA, réputé pour ses initiatives numériques avant-gardistes, vise à créer un écosystème complet qui englobe une passerelle régionale de paiement omni-canal, une plateforme de collecte de services gouvernementaux, une plateforme de collecte de la TVA et une plateforme d’activation de super-applications.



Par ailleurs, la note a fait savoir que PaySky a été choisi comme partenaire pour cinq principaux services.



Il s’agit notamment de la plateforme numérique pour les commerçants, la passerelle régionale de paiement omni-canal, les solutions à valeur ajoutée pour les commerçants, les services gouvernementaux et solutions d’encaissement électronique ainsi que les solutions de déclaration et de collecte de la TVA.



’’ La technologie de pointe de PaySky permettra aux commerçants d’exploiter la puissance des canaux numériques et d’améliorer leur présence en ligne et hors ligne.



En offrant des interfaces transparentes et conviviales, PaySky veille à ce que les entreprises puissent gérer efficacement leurs opérations, accroître leur portée commerciale et élargir leur clientèle’’, a expliqué entre autres, le document.



En outre, l’on apprend que l’accord entre GIM-UEMOA et PaySky, englobant cinq services essentiels à travers 8 pays, 133 banques, 500 services financiers décentralisés, 40 émetteurs de monnaie électronique, et 180 Fintech, représente une étape sans précédent dans le paysage de la fintech en Afrique.



’’ Cette alliance consolide non seulement la position de PaySky en tant que leader de confiance mais ouvre également la voie à de futures avancées et innovations dans le secteur de la technologie financière’’, a estimé le texte.



" Nous sommes ravis de nous associer à PaySky en tant que contributeur à l’écosystème GIMpay. GIMpay est un catalyseur des initiatives des banques, des établissements de monnaie électronique, des Services financiers décentralisés, des fintech et des trésors public nationaux dans la maîtrise de l’expérience client pour un écosystème de finance numérique responsable " a déclaré, Minayegnan Coulibaly, le PDG du GIM-UEMOA.



’’ Nous sommes ravis de nous associer à GIM-UEMOA, car cette collaboration marque une étape transformatrice pour stimuler la fintech et les innovations numériques en Afrique de l’Ouest, sur la base de la vaste expérience de PaySky dans le développement de solutions de paiement pour les principales institutions financières, les banques centrales, les opérateurs de télécommunications et les entreprises FinTech dans le monde entier’’, a dit, pour sa part, Waleed Sadek, le fondateur et PDG de PaySky.



" En tant que contributeur technologique choisi pour 5 services cruciaux au sein de l’écosystème GIMpay, nous avons l’honneur de servir 8 nations, à savoir le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Bénin, la Guinée-Bissau, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Togo. Notre mission collective est de développer leurs capacités de paiement nationales, en permettant à des centaines de milliers de commerçants et à des millions d’individus de bénéficier des dernières technologies dans le domaine du paiement", a ajouté M. Waleed.



Le GIM-UEMOA, en charge du système de paiement électronique interbancaire pour l’espace UEMOA, fédère 145 membres, qui sont les banques, les établissements financiers et postaux, les structures de microfinance et les établissements de monnaie électronique.



PaySky est le principal fournisseur de solutions de paiement numérique fondé en Égypte en 2017.



L.Barro