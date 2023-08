Niger: Ali Lamine Zeine nommé Premier ministre par les putschistes - abamako.com

Niger: Ali Lamine Zeine nommé Premier ministre par les putschistes Publié le mardi 8 aout 2023

Malgré la fin de l’ultimatum sur une intervention militaire de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) pour un retour à l’ordre constitutionnel, les putschistes maintiennent leur ligne. Lundi 7 août au soir, ils ont nommé Ali Lamine Zeine, ancien ministre des Finances, au poste de Premier ministre, note Le Monde.



« Monsieur [Ali Mahaman] Lamine Zeine est nommé Premier ministre », a précisé le colonel major Amadou Abdramane, s’exprimant à la télévision nationale. Egalement, « le lieutenant-colonel Habibou Assoumane » a été « nommé commandant de la garde présidentielle », a-t-il ajouté.



« Moyen préférable ». Par le passé, en 2001, Ali Lamine Zeine avait été nommé directeur de cabinet lors de l’arrivée au pouvoir de l’ancien président Mamadou Tandja, puis avait été nommé ministre des Finances, de 2002 à 2010. Né en 1965, il est diplômé du Centre d’études financières, économiques et bancaires de Marseille et Paris-I.



Par ailleurs, la vice-secrétaire d’Etat américaine, Victoria Nuland, a déclaré lundi s'être rendue au Niger et y avoir tenu des discussions « franches et difficiles » avec des représentants de la junte, qui a renversé fin juillet le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum.