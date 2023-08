Tentative de déstabilisation du Csdm : Des Maliens de la diaspora France, Belgique et Tchad à Bamako pour réitérer leur soutien à Mohamed Cherif - abamako.com

Tentative de déstabilisation du Csdm : Des Maliens de la diaspora France, Belgique et Tchad à Bamako pour réitérer leur soutien à Mohamed Cherif
Publié le mardi 8 aout 2023 | Le témoin

Point de presse du CSDM animé par le vice-président, Cheick Sadio

Des Maliens de la diaspora France, Belgique et Tchad à Bamako, la semaine dernière. Objectif : venir réitérer leur soutien au président Haïdara devenu la cible à abattre depuis l’annonce de la tenue des états généraux de la diaspora malienne.







En effet, une bonne dizaine de Maliens de France, de passage à Bamako dans le cadre des vacances, est parti témoigner son soutien au président du CSDM dans le conflit artificiel qui l’oppose à des imposteurs qui veulent s’accaparer de son organisation. Cette délégation est conduite par Ibrahim Tounkara, entrepreneur dans les bâtiments en France, accompagné par Maminetou Coulibaly et Me Ali Sidibé, Mamadou Kanté. Selon eux, ils disent ne pas pouvoir s’asseoir et laisser des imposteurs s’attaquer gratuitement au président du Csdm qui abat un travail énorme pour la Diaspora malienne. « C’est en Mohamed Chérif Haïdara que les Maliens établis à l’extérieur ont trouvé un porte-parole. Il est sur tous les fronts pour défendre nos compatriotes de la Diaspora. Donc, quand nous avons appris que la justice veut lui retirer son association, nous nous sommes dit qu’on ne peut rester sans rien faire. Ce que je vais dire chers Maliens établis à l’extérieur si jamais ne nous perdons Mohamed Chérif Haïdara, c’est fini pour nous. On ne trouvera plus quelqu’un qui va nous défendre. Pour nous, c’est très clair, il n’y a pas deux présidents du Csdm. C’est Mohamed Chérif Haïdara le président », a déclaré Mamadou Kanté.



Profitant de cette occasion opportune, Me Ali Sidibé a exposé certains problèmes auxquels ils sont confrontés dans l’acquisition des documents administratifs comme le passeport, la carte NINA. Il a demandé au président du Csdm d’être porte-parole auprès des autorités de la transition pour trouver une solution à ces problèmes.



De son côté le vice-président du Csdm Tchad, qui assistait la rencontre et qui est venu spécialement de Mopti pour y participer, a fait de grandes révélations sur les actions menées par le président du Csdm. Selon lui, si quelqu’un soutient la Diaspora lorsqu’elle est face à une difficulté, c’est bien M. Chérif Haïdara. «Pour nous, c’est un devoir de l’aider dans ce faux problème», en a-t-il déduit, ajoutant que c’est l’objet de sa présence au siège du Csdm. Et de marteler que le combat que mène le Csdm est un combat digne d’une reconnaissance à la hauteur de sa noblesse.



Pour sa part, le président du Csdm a brossé les différentes initiatives que son organisation a mises en œuvre dans le cadre de la stabilité du pays. Depuis la crise électorale entre le Président IBK et le M5, en passant par son rôle dans le cadre de la gestion de la transition, Haïdara Mohamed Chérif n’a omis aucun détail.











Amidou Keita