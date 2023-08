Commission mixte de coopération Burkina Faso-Mali : Olivia Rouamba fait le point au président Assimi Goïta - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie Commission mixte de coopération Burkina Faso-Mali : Olivia Rouamba fait le point au président Assimi Goïta Publié le mardi 8 aout 2023 | aBamako.com

© aBamako.com par Dr

Commission mixte de coopération Burkina Faso-Mali : Olivia Rouamba fait le point au président Assimi Goïta

Tweet

Dans le cadre de la tenue de la 10è session de la Grande Commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la République du Mali, le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Olivia Rouamba séjourne à Bamako au Mali. Elle a été reçue en audience ce mardi 8 août 2023 par le président de la Transition, Chef de l’Etat, le colonel Assimi Goïta.



Au cours de cet entretien le ministre Olivia Rouamba a fait le point des travaux de la 10è session de la Commission mixte de coopération au Chef de l’Etat. Elle a assuré que les rapports sont au beau fixe, et les départements en charge des Affaires étrangères des deux pays œuvrent à la consolidation des relations de bon voisinage et à l’intégration parfaite des deux peuples conformément à leurs aspirations communes.







Mais avant cela, la cheffe de la diplomatie du Faso était avant tout porteuse d’un message du président de la Transition burkinabè à son homologue malien.







Tout en félicitant les deux pays pour la tenue effective de cette importante rencontre bilatérale, le colonel Assimi Goïta a salué l’engagement des ministres des Affaires étrangères. Il a encouragé le ministre Rouamba et son homologue Diop à poursuivre la dynamique diplomatique. Pour lui, agir ensemble dans une coordination d’actions est capital au regard des défis communs aux deux pays.







Se réjouissant de la parfaite convergence de vues entre Bamako et Ouagadougou, Goïta a transmis ses amitiés à son homologue Ibrahim Traoré et a réitéré le soutien et la solidarité indéfectibles du Mali au Burkina Faso.







Halima K.