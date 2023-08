Interpol frappe fort contre la criminalité organisée en Afrique de l’Ouest - abamako.com

Interpol frappe fort contre la criminalité organisée en Afrique de l'Ouest Publié le mardi 8 aout 2023

L'opération Jackal a mobilisé les forces de l'ordre de 21 pays du monde entier pour porter un coup ciblé contre les groupes criminels opérant en Afrique de l'Ouest. Plusieurs chefs de file de réseaux criminels considérés comme une grave menace pour la sécurité mondiale figurent parmi les personnes arrêtées.





Interpol a récemment lancé une opération de grande envergure contre la criminalité organisée en Afrique de l'Ouest. L'opération, baptisée “Jackal”, a mobilisé les forces de l'ordre de 21 pays du monde entier pour porter un coup ciblé contre les groupes criminels opérant dans la région.



Le bilan de l'opération fait état de plus de 100 personnes arrêtées, plus de 200 comptes bancaires liés à des activités criminelles bloqués et plus de 2 millions d'euros (environ 1,3 milliard FCFA) saisis ou gelés. L'opération Jackal a également permis d'identifier plus de 1 100 suspects et de déclencher des enquêtes financières dans le monde entier. Parmi les personnes arrêtées figurent plusieurs chefs de file de réseaux criminels considérés comme une grave menace pour la sécurité mondiale.



“La criminalité organisée est principalement motivée par le gain financier et Interpol s'engage à travailler avec nos pays membres pour priver ces groupes de leurs actifs mal acquis. Cette opération réussie impliquant tant de pays montre clairement ce qui peut être réalisé grâce à la coopération internationale et servira de modèle pour une action policière concertée contre la criminalité financière à l'avenir”, a expliqué dans un communiqué Isaac Kehinde Oginni, directeur du Centre financier et anti-corruption d'Interpol (IFCACC).



L'un des groupes visés par l'opération est Black Axe, un gang violent connu pour ses fraudes financières cybernétiques. Ce groupe, ainsi que d'autres syndicats criminels d'Afrique de l'Ouest, sont impliqués dans des activités illégales telles que les escroqueries par compromission des courriels professionnels, les escroqueries amoureuses, les escroqueries aux héritages, la fraude par carte bancaire, la fraude fiscale, les escroqueries aux paiements anticipés et le blanchiment d'argent.



L'opération Jackal est un exemple concret des efforts déployés par Interpol pour lutter contre la criminalité organisée en Afrique de l'Ouest. Les résultats obtenus lors de cette opération montrent que les autorités sont déterminées à mettre fin aux activités criminelles dans la région. Notons que l'opération avait déjà permis d'intercepter 1,2 million d'euros sur des comptes bancaires et de procéder à 75 arrestations en 2022.



Jean-Marc Gogbeu