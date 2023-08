Le Mali face à la corruption: la réalité des arguments culturalistes de l’écrivain Moussa Konaté sur la source de la corruption - abamako.com

Le Mali face à la corruption: la réalité des arguments culturalistes de l'écrivain Moussa Konaté sur la source de la corruption Publié le mercredi 9 aout 2023 | L'Inter de Bamako

© aBamako.com par Momo

Monument de la Paix (Bamako)

Tweet



Pour les résumer à grands traits, le développement problématique du

continent noir s’expliquerait assez largement par l’interaction entre

histoire et culture: «Le Noir africain d’aujourd’hui est le produit de

sociétés traumatisées par leur histoire récente», estime Moussa

Konaté.

En refusant d’aider sa famille, un fonctionnaire consciencieux mettrait en

cause la sacro-sainte solidarité. Peu à peu, on a donc assisté à une

forme de privatisation de la fonction publique, qui aujourd’hui n’est plus

d’abord au service du citoyen, mais à celui de la famille, du groupe

auquel appartiennent les fonctionnaires. Ces pratiques auraient en

quelque sorte légitimé la corruption, car c’est bien la famille qui soutient



celle-ci. Le sens de l’honneur (répondre aux attentes sociales et

familiales) peut aller ici à l’encontre de l’intégrité professionnelle.

Le parasitisme familial ou social: ceux qui ont un emploi ou sont fortunés

subissent une forte pression familiale ou parfois même tribale; ils se

doivent de partager leur salaire, au risque de sacrifier l’avenir de leur

entreprise ou de leurs enfants. Cette dérive de la solidarité a pour effet

d’étouffer les initiatives économiques individuelles, d’encourager la

corruption ou d’entretenir sous perfusion une partie de la population

inactive au détriment de ses éléments les plus dynamiques.