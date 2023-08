Afrobasket : L’or, un mirage pour le Mali depuis 2007 - abamako.com

Depuis son titre de champion d’Afrique décroché en 2007, le Mali cherche toujours à remporter une seconde médaille d’or de l’Afrobasket féminin. Pour la 4e fois de suite, les Aigles Dames ont effleuré le métal jaune après avoir échoué de nouveau en demi-finale pour finalement se contenter d’une 3e place africaine synonyme de médaille de bronze en battant le Rwanda le samedi 5 août. Présentes sur le podium des 4 dernières éditions de la compétition, les Aigles Dames n’arrivent toujours pas à mettre la main sur l’or qui devient un mirage pour elles. De son côté, le Nigeria a été sacré champion d’Afrique pour la 4e fois de rang en battant le Sénégal en finale. Un record !



Vainqueur de la médaille de bronze en 2017 et 2019, et la médaille d’argent en 2021, le Mali a terminé pour la 4e fois de suite sur le podium de l’Afrobasket féminin à l’issue de la 26e édition qui vient de s’achever au Rwanda. En match de classement pour la 3e place, les Aigles Dames ont surclassé le pays hôte sur le score de 89-52 décrochant au passage la médaille de bronze à l’issue d’une compétition ponctuée de 4 victoires, une défaite. Dans ce tournoi, le seul bémol aura été le revers subi face au Sénégal en demi-finale et qui a privé les nôtres de la finale. Pour se remettre de la privation de la finale, les Aigles Dames ont été sans pitié des hôtesses du tournoi. « Les Maliennes ont dû faire face à une certaine résistance de la part du Rwanda, mais lorsque les Aigles sont passées en mode “attaque”, elles se sont embarquées dans une bataille à sens unique, donnant l’impression que le Rwanda était sans ressources. Alima Dembélé a tenu le fort avec Sika Koné et Djéneba N’Diaye tandis que Mariam Coulibaly a fait sentir sa présence des deux côtés du parquet… Les cinq premières minutes du match ont semblé permettre au Rwanda de se battre après avoir mené 12-5. Mais le Mali a résisté et a terminé le premier quart-temps avec un avantage d’un point (15-14). De retour sur le terrain pour le deuxième quart-temps, les Aigles Dames ont pris les choses en main et ont renversé la situation alors que le Rwanda entamait un passage à vide. Les Rwandaises ont été menées 23 à 9 et n’ont jamais vraiment inquiété les Maliennes. Avec seulement 20 minutes passées sur le terrain, Mariam Coulibaly a assuré la victoire du Mali. Elle a pris 11 rebonds (dont 4 offensifs) et a contribué à la victoire en marquant 9 points. Alima Dembélé et Sika Koné ont également joué un rôle essentiel dans la victoire du Mali, avec respectivement 14 et 10 points, tandis que Djénéba N’Diaye a ajouté 13 points au total », a résumé la Fiba dans son compte rendu de la rencontre sur son site internet.



Après la défaite, les Rwandaises, à l’image de leur capitaine ont admis la suprématie malienne. “Nous avons pris un départ fort et solide. C’était un grand tournoi, nous avons essayé de faire de notre mieux, parce que le Mali est une bonne équipe. Nous avons essayé de faire de notre mieux, mais ça n’a pas marché », a laissé entendre Charlotte Umugwaneza, capitaine du Rwanda.



Pour sa part, le sélectionneur du Mali ne crache pas sur cette médaille de bronze même si ce n’était pas l’objectif. « C’était un match assez compliqué d’un point de vue psychologique. Il fallait gérer l’état d’esprit des joueuses. Mais on rentre quand même avec une médaille, même si ce n’est pas ce qu’on était venu chercher. Nous sommes restés dans les standards du Mali dans les compétitions africaines. Nous allons commencer à penser à la suite, tirer les leçons de ce qui s’est passé et espérer que nous pourrons faire mieux que ce que nous avons fait cette année », a déclaré Oumarou Sidiya, dans des propos rapportés par la Fiba.



Alassane Cissouma



AFROBASKET, RWANDA 2023



Sika Koné dans le 5 majeur



Après environ 2 semaines de compétition, les rideaux sont tombés sur la 26e édition de l’Afrobasket féminin le samedi 5 août à Kigali dans la capitale rwandaise. Sur les 12 équipes participantes, le Nigeria s’est classé 1er devant le Sénégal (2e), qu’il a battu en finale, et le Mali, classé 3e. Dans la composition de l’équipe type du tournoi, chacune des 3 nations présentes sur le podium a réussi à placer une joueuse dont la Malienne Sika Koné.



Du 28 juillet au 5 août, l’édition 2023 de l’Afrobasket féminin s’est disputée au Rwanda. Vainqueur du tournoi, la meilleure joueuse de la compétition est également venue des rangs du Nigeria à savoir Amy Okonkwo. Selon les organisateurs de la compétition, la Nigériane a joué un rôle important pour aider son pays à remporter son 4e trophée d’affilée. « Tout au long de la série d’invincibilité du Nigeria (5-0) dans la capitale rwandaise, Okonkwo s’est révélée être le cœur et l’âme des D’Tigresses, avec une moyenne de 17,2 points et 8,2 rebonds par match, soit le meilleur score de l’équipe. Au passage, Okonkwo est devenue la seule Nigériane à enregistrer deux doubles-doubles », a justifié la Fiba.



Auteure de cette distinction, Okonkwo est logiquement présente dans le « 5 majeur », c’est-à-dire l’équipe type, aux côtés de Cierra Dillard (Sénégal), Jannon Otto (Ouganda), Sika Koné (Mali) et Tamara Seda (Mozambique).



Evoquant la performance des autres membres de l’équipe type, l’instance dirigeante du basket-ball continental n’a pas également tari d’éloges. « Dillard a été une bouffée d’air frais pour le Sénégal. Elle a connu des hauts et des bas tout au long du tournoi, mais lorsque les Lionnes ont eu le plus besoin d’elle dans les matches à élimination directe, Dillard a été à la hauteur. Par exemple, après une performance de deux points contre l’Égypte, l’entraîneur Moustapha Gaye l’a mise sur le banc, mais la décision de Gaye a stimulé Dillard qui a répondu avec 29 points en sortant du banc lors d’une victoire 80-77 en quarts de finale contre le Cameroun. Lorsque le Sénégal a rencontré le Mali en demi-finale, Dillard a senti que c’était le bon moment pour briller à nouveau. Avec 33 points, 7 rebonds et 6 passes, elle a permis au Sénégal de mettre fin à la série d’invincibilité du Mali en s’imposant 85-75 en demi-finale. A la fin du tournoi, Dillard a terminé avec un total de 124 points en six matchs. Dillard a mené le Sénégal au score avec 20,7 points et 5,5 passes décisives par match, tout en passant 33,7 minutes par match, un record pour l’équipe… La contribution d’Otto à la campagne de l’Ouganda ne fait aucun doute. La jeune femme de 26 ans a été la joueuse clé des Gazelles, et c’est sans surprise qu’Otto a remporté le titre de meilleure scoreuse de l’AfroBasket féminin de la FIBA 2023. En six matches de l’Ouganda, Otto a accumulé 128 points, un record dans le tournoi. En plus de ses 21,3 points par match, Otto a réalisé une moyenne de 7,5 rebonds et 2,5 passes décisives en 35 minutes par match…Sika Koné a manqué le premier match du Mali, mais elle a eu un impact immédiat dès son entrée en jeu et n’a jamais cessé de jouer pendant les quatre autres matchs, avec une moyenne de 12,5 points par match…Seda a été la joueuse la plus productive du Mozambique dans le tournoi, avec une moyenne de 12 points et 11,8 rebonds par match. Bien que l’Angolaise Cristina Matiquite ait pris en moyenne 13 rebonds par match, Seda a joué deux matchs de plus que Matiquite ».



Alassane Cissouma