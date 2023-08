Plan de Campagne Agricole 2023-2024 en Zone CMDT : Objectif : 780 000 tonnes ! - abamako.com

Le ministre Lassine Dembélé, en tournée dans la zone CMDT de Kolondiéba l’a rappelé : “L’Etat malien mise sur les 780 000 tonnes pour la campagne 2023-2024”.



Le nouveau ministre de l’Agriculture, Lassine Dembélé, a effectué jeudi dernier, une visite de terrain dans les filiales CMDT de Bougouni, Koutiala et Fana. Cette tournée qui constituait la première sortie du ministre en zone CMDT, a pris fin le dimanche 6 août dernier.



Le ministre, en compagnie du PDG de la CMDT, Dr. Nango Dembélé, du président de l’Apcam, du mandataire judiciaire de la CSCPC, a mis l’occasion à profit pour prendre contact avec les producteurs, les travailleurs de la CMDT, l’encadrement technique. La délégation a visité les parcelles cotonnières et céréalières.



Pour la campagne 2023-2024, la CMDT mise sur une production de 780 000 tonnes de coton graine. Le faible rendement de la campagne 2022-2023 s’explique par les attaques des insectes nuisibles ayant causé d’énormes dégâts sur les productions cotonnières et céréalières. S’y ajoute, le retard de disponibilité des engrais suite à l’embargo de la Cédéao et des inondations.



Dans les premières filiales visitées, les producteurs ont témoigné avoir reçu de la CMDT, “suffisamment d’engrais pour les entretiens des cultures et des insecticides pour effectuer des traitements chimiques sur les plants en temps réels”.



A Bohi (Kolondiéba), le ministre a pu constater au niveau des 11 hectares de Diakaridia Koné que les plants sont dans un bon état végétatif. Si tout va bien jusqu’aux récoltes, Diakaridia Koné va récolter 1,200 tonne/ha de coton et 2,5 tonnes/ha de maïs. “La CMDT nous a livré à temps les engrais complexes coton et complexe céréales. Mon champ de coton a été traité à trois reprises”, a affirmé Diakaridia Koné.



“La parcelle de coton a reçu des semis précoces suite aux premières pluies du mois de mai. Vers la fin du mois de juin, il y a un trou de sécheresse qui a un peu affecté les cultures. Avec la reprise des pluies, nous voyons que le coton a bonne mine”, s’est réjoui le ministre.



Selon Moulaye Bagayoko, chef-secteur CMDT de Kolondiéba, sur une prévision de 31 000 ha à emblaver, les cultivateurs ont réalisé 31 849 ha de coton, soit un taux de 101 % contre 104 % pour le maïs. “Le secteur dispose de 42 000 doses d’anti jassides”, selon le chef-secteur.



Le ministre Lassina Dembélé, en charge de l’Agriculture, a exhorté les producteurs cotonniers à s’investir pour aider la CMDT à réaliser son objectif de production. “Je voudrais dire à tous de rester soudés. Qu’on évite de se détourner de l’essentiel. L’essentiel pour nous est de faire en sorte que les producteurs disposent suffisamment de produits alimentaires pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle les populations maliennes et que les producteurs gagnent de leurs services respectifs”.



Pour 2023-2024, le prix d’achat du coton aux producteurs a été fixé à 295 FCFA pour le premier choix.



Alassane Bah