Lettre à grand-père : Les trois pierres angulaires d'un Etat Publié le mercredi 9 aout 2023 | Mali Tribune

Cher grand-père, aujourd’hui, nous allons parler des trois pierres angulaires d’un Etat. Oui les pierres sur lesquelles se fondent forcément un Etat. Il s’agit : du parquet général, du renseignement général et de l’Etat-major général. L’Etat est cette puissante personnalité morale qui représente les pays, les populations et les territoires. Les trois pierres sur lesquelles se bâtissent nos Etats modernes.



Oui grand-père ! Pour un Etat, il faut trois composantes, selon plusieurs théories. Un territoire, une population et un pouvoir. Oui grand-père, jadis, le territoire, la population et aussi le pouvoir, étaient tous les 3 gérés par le fait du hasard. Les décrets d’un Être supérieur. Cet Être était celui qui faisait en sorte que l’on naisse sur un territoire et que l’on soit membre d’une population. Et en plus de cette population et ce territoire, le pouvoir était aussi au bon vouloir de cet Être. Il le donnait à qui il veut.



Mais cher grand-père, cela fait deux siècles, 200 ans aujourd’hui, que le monde ne laisse plus le pouvoir à une gestion irrationnelle des choses. La naissance et la force, qui furent jadis les deux plus grands critères de décider à la place des hommes, ont été remplacés par la rationalité. L’homme qui gère est désormais choisi. Les modes par lesquels il doit gérer sont élaborés et à son tour, celui qui gère devient sujet de droit.



Et ainsi l’Etat de droit, démocratique et républicain commençait à naître. Les règles étaient fixées, les acteurs étaient choisis et le fonctionnement était jugé pour un bilan bon ou mauvais.



L’Etat démocratique, où celui qui a le pouvoir respecte et cherche à satisfaire celui qui lui a donné le pouvoir : le peuple. Et désormais, on dit selon Abraham Lincoln, du peuple, car c’est lui qui donne mandat, pour le peuple, car c’est lui que l’on satisfait et par le peuple, c’est lui qui vote. La démocratie.



Et cette démocratie a trois pierres angulaires sur lesquelles viendront se bâtir les institutions et le fonctionnement de l’Etat. Le renseignement qui donne valeur à la science (l’éducation), à l’information (connaissance), à l’économie (l’intérêt général). C’est-à-dire, la Sécurité d’Etat. Le tout. L’intemporel et le hors norme. L’Etat, sa raison d’être et son existence. C’est de savoir, d’anticiper, d’éviter ou de solutionner tout de l’Etat.



Ensuite vient le parquet général. Le droit, l’ordre, la quiétude. La légalité. Les textes. La pénologie et le juridisme. L’entrée en le droit. Le juridictionnel. L’assurance et l’espoir. Oui grand-père, celui qui avait le pouvoir n’avait plus tout le pouvoir.



Le parquet était le gardien de l’ordre. Il dirigeait la contrainte et l’oppression. Il est la force avec la loi devant le droit. Le gardien de l’ordre et le protecteur de la démocratie. Entre réquisitoire et réquisition.



Et au final, l’Etat-major général des armées, le militaire. Le feu. La défense. Le rempart. L’Armée. Là, c’est la colonne vertébrale. Quand le renseignement et l’ordre ne contiennent plus, qu’Allah nous en préserve, c’est la défense. Et c’est sur ces trois pierres que doit se bâtir l’édifice d’Etat. La personnalité morale d’un pays. Et cela, avec science et conscience mais jamais l’ignorance.



A mardi prochain pour 208e lettre. Amine !



Lettre de Koureichy