AIGE : 14 coordinations dotées de véhicules flambants neufs Publié le mercredi 9 aout 2023

© aBamako.com

Autorité Indépendant de Gestion des Élections : les Coordinations régionales dotées de 14 véhicules flambants neufs

Le lundi 7 août 2023, le Président de l’Autorité Indépendante de Gestion des Élections a présidé la cérémonie de remise de véhicules à 14 coordinations régionales et du district de Bamako. C’était dans la cours de l’Autorité en présence du Secrétaire Général du Ministère de la Décentralisation et de l’Administration Territoriale ; du vice-président et des autres membres de l’AIGE.



Cérémonie sobre mais significative. C’est ce que l’on retient de l’unique intervention, celle du Président de l’AIGE, M. Moustapha Cissé qui trouve que cette remise contribue au renforcement du parc automobile de la structure.



À tout seigneur, tout honneur, il a rendu hommage au Président de la Transition, le Colonel Assimi GOITA, dont le leadership, dit-on éclairé aura permis la réalisation d’une recommandation forte des Assises nationales de la Refondation, à savoir la mise en place d’un organe unique et indépendant chargé de la gestion de toutes les opérations référendaires et électorales qu’il a nommée « l’Autorité Indépendante de Gestion des Élections, créée le 24 juin 2022 ».



Dans son intervention, il s’est félicité de la bonne organisation du référendum constitutionnel du 18 juin 2023 malgré le jeune âge de l’AIGE. Et cela, grâce à la parfaite synergie d’action avec les partenaires, le MATD, l’administration de notre pays, les partis politiques et la société civile. C’est sur ce sentiment de fierté qu’il a campé le décor de la cérémonie proprement dite qui porte sur la remise de quatorze (14) véhicules neufs tout terrain.



« Il est important de préciser que tous ces véhicules ont été acquis sur le budget national et pour être précis le budget de l’AIGE pour un montant total d’environ quatre Cent millions (400 000 000) de francs FCA », a-t-il expliqué, avant d’ajouter que ces véhicules contribueront, sans nul doute, à renforcer les capacités opérationnelles des coordinations de l’AIGE. Toutefois, il a tenu à préciser qu’un véhicule sera respectivement remis aux Coordinations régionales de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou. S’y ajoute les circoncriptions d’Araouane, Gao, Kidal, Ménaka ainsi qu’à la Coordination du District de Bamako.



« Cette remise est la première d’une série qui se poursuivra de manière progressive et qui permettra d’équiper, en véhicule l’ensemble des Coordinations des nouvelles Régions d’ici aux prochaines échéances électorales », a-t-il annoncé. Avant de remercier les plus hautes autorités de notre pays, pour la constante sollicitude dont elles font montre, s’agissant de l’AIGE, en assurant de meilleures conditions de travail pour l’accomplissement de la mission d’intérêt national.



Adama Coulibaly