Douentza : L'incivisme se nourrit de l'insécurité Publié le mercredi 9 aout 2023 | L'Informateur

Depuis 2012 les activités de certaines communes tournent au ralenti. Et pour cause les citoyens invoquent des raisons de sécurité pour se soustraire du paiement de taxes, impôts. De l’avis d’un conseiller municipal « l’insécurité a bon dos, l’incivisme lui est imputé alors que les commerçants, les entrepreneurs et même les fonctionnaires continuent de travailler et gagner leur vie ».



Des édiles tempèrent ce propos, pointant un doigt sur l’insécurité qui affecte le volume des activités et aggrave les conditions de vie des populations déjà précaires, même s’ils reconnaissent l’absence de stratégies de recouvrement.



Les observateurs politiques signalent aussi la mauvaise gouvernance des responsables comme un frein à l’enthousiasme des administrés.