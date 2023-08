Mali-Burkina Faso : L’intégration en marche - abamako.com

Mali-Burkina Faso : L'intégration en marche Publié le mercredi 9 aout 2023 | L'Informateur

La ministre Burkinabé des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Burkinabé de l’Extérieur, Mme Olivia Ragnaghnewende Rouamba a été reçue ce lundi 07 août 2023 par le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga. C’était en présence de son homologue malien, Abdoulaye Diop et d’une forte délégation.



L’audience a eu lieu en marge des travaux de la 10e Session de la Grande Commission mixte de coopération Mali-Burkina Faso qui se tient à Bamako depuis le samedi 05 août.



La Cheffe de la diplomatie du Faso a rendu compte au Premier ministre de l’avancée des travaux de la présente session qui entend renforcer l’intégration entre les deux pays, à travers des domaines bien ciblés. Plusieurs accords de coopération dans des domaines aussi variés que les échanges commerciaux, culturels, la libre circulation des personnes et des biens, la coopération militaire, ont ainsi été signés.



Pour le Premier ministre, la Session se tient en effet dans un contexte particulier et offre toutes les chances de réussir. Ce, d’autant que les deux dirigeants à la tête de nos États, regardent dans la même direction. Choguel Kokalla Maïga s’est dit convaincu qu’en tirant les leçons de notre histoire commune depuis les indépendances, le Mali et le Burkina FASO sont aujourd’hui capables d’écrire une des pages les plus importantes de l’histoire africaine.



CCRP/Primature