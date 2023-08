Crise nigérienne : M5-RFP Mali Kura privilégie le dialogue - abamako.com

Crise nigérienne : M5-RFP Mali Kura privilégie le dialogue Publié le mercredi 9 aout 2023 | L'Informateur

Conférence de presse du M5 RFP Mali Kura

Bamako, le 25 octobre 2022

Le regroupement politique table sur des démarches endogènes seules capables d’apporter une solution à la crise.



Depuis le 26 juillet 2023, le Niger traverse une période très difficile. Les militaires ont renversé le pouvoir du président Mohamed Bazoum. Le Mouvement du 05 juin-Rassemblement des Forces Patriotiques Mali Kura (M5-RFP Mali Kura) s’est prononcé en faveur d’un consensus entre les militaires et Mohamed Bazoum.



A travers un communiqué rendu public, le M5-RFP Mali Kura veut que la situation au Niger soit gérée à l’amiable. Pour l’actuel président de ce regroupement politique, Modibo Sidibé, le comité stratégique du M5-RFP Mali Kura demande aux communautés régionales et continentales de privilégier le dialogue et d’appuyer les démarches endogènes de résolution de la crise. ‘’ Il appelle à une issue pacifique au rétablissement de l’ordre constitutionnel au Niger’’, a-t-il affirmé.



Le comité stratégique du M5-RFP exprime sa solidarité aux frères nigériens en ces moments difficiles en les exhortant à rechercher et à trouver les ressources politiques endogènes d’une sortie positive de crise.



Concernant la position du Mali, le comité stratégique du M5-RFP Mali Kura demande aux autorités maliennes de s’inscrire dans la dynamique de recherche d’une issue favorable.



Selon le président du M5-RFP Mali Kura, le comité stratégique fidèle aux valeurs et principes républicains et démocratiques établis par les textes fondamentaux, condamne fermement ce coup d’Etat survenu le 26 juillet dernier portant la signature d’un groupe d’officiers de la garde présidentielle au Niger qui a arrêté le président de la République, Mohamed Bazoum, puis suspendu la constitution nigérienne. ‘’Cette tentative de coup d’Etat a été ralliée par la hiérarchie militaire’’, a rappelé le président Sidibé.



Diakaridia Sanogo