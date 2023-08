Mali: le N.1 du foot malien et un ex-président de l’Assemblée écroués - abamako.com

Publié le mercredi 9 aout 2023 | AFP

Le président de la fédération malienne de foot et un ex-président de l'Assemblée en poste avant l'avènement de la junte ont été inculpés et écroués mercredi pour infractions financières présumées à la chambre des députés, a-t-on appris de sources proches de l'enquête.



L'actuel président de la fédération de foot, Mamoutou Touré dit Bavieux, a occupé par le passé le poste de directeur financier de l'Assemblée. L'autre mis en cause, Issaka Sidibé, était alors président de l'Assemblée, poste qu'il a occupé de 2014 à 2020 sous la présidence d'Ibrahim Boubacar Keïta et qui faisait de lui l'un des plus hauts personnages de l'Etat. Ibrahim Boubacar Keïta a été renversé par des colonels en août 2020 après des mois de contestation contre la faillite de l'Etat et la corruption, dans un contexte de propagation jihadiste et de crise multidimensionnelle. Les militaires ont dissous l'Assemblée. Ils sont toujours au pouvoir. Les deux hommes ont été inculpés mercredi pour "atteinte aux biens publics" et placés sous mandat de dépôt, ont indiqué deux sources judiciaires. Elles n'ont pas précisé les faits qui leur sont reprochés. Une source proche du pôle d'investigations financières a fait état d'un préjudice de 17 milliards de francs CFA (26 millions d'euros), dont 7 milliards (10,6 millions d'euros) en indemnités irrégulières. Le président de la fédération de foot est mis en prison quelques jours avant des élections internes, dont son poste s'annonce comme l'un des enjeux. Les colonels ont fait de la lutte contre la corruption, avec la défense de la souveraineté nationale, l'un de leurs mantras mis en exergue dans la nouvelle constitution qu'ils ont fait adopter en juin. Cet engagement proclamé a donné lieu à la mise en cause et à l'incarcération d'un certain nombre de personnalités. Les voix discordantes peinent par ailleurs à se faire entendre sans risquer d'être inquiétées. bur-kt-sd-lal/mba