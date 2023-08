A Bandiagara, les forces vives dénoncent la recrudescence de l’insécurité - abamako.com

A Bandiagara, les forces vives dénoncent la recrudescence de l'insécurité Publié le mercredi 9 aout 2023 | studio tamani

Manifestation et journée ville morte à Bandiagara contre l’insécurité. Les forces vives de la ville sont sorties ce mercredi 9 août pour protester contre les attaques répétitives dans la région.



Toutes les activités ont été paralysées ce mercredi 9 août à Bandiagara. Les marchés ainsi que les structures publiques et privés n’ont pas ouvert leurs portes. Yacouba Kouyaté, Président du conseil communal exprime son indignation face à la situation préoccupante qui prévaut dans la localité.



« La situation sécuritaire s’est beaucoup dégradée ces derniers temps. Des attaques se succèdent dans la région durant la semaine. Des villages entiers sont attaqués de jour comme de nuit. Vraiment c’est inquiétant », martèle-t-il. « Les localités qui se situent entre Bandiagara et le nord sont quotidiennement ciblées par des terroristes. Les populations n’en peuvent plus », poursuit-il».



Un appel au calme



Le Gouverneur Sidi Mohamed El Béchir a reçu les manifestants. Il leur a lancé un appel au calme et à la retenue.



« Des efforts sont en cours pour sécuriser la région. Ne tombez pas dans le piège de l’ennemi qui tue des paisibles habitants et veut aussi vous monter contre vos autorités. Personne ne souhaite que la situation s’empire. Nous sommes tous des Maliens», a insisté le Gouverneur. Il a aussi assuré les manifestants que « le pays sera sécurisé bientôt ».



Des sources locales rapportent que des manifestants en colère voulaient forcer les portes du Gouvernorat. Ils ont été dispersés par les forces de l’ordre. Ces échauffourées ont fait des blessés légers et graves. Rappelons que cette manifestation fait suite à l’attaque du village de Bodio, situé à 15km de Bandiagara le 5 août dernier. L’incident a causé la mort d’au moins 17 personnes.