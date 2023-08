Tension régionale : La France suspend la délivrance de visa au Mali - abamako.com

Tension régionale : La France suspend la délivrance de visa au Mali Publié le mercredi 9 aout 2023

Selon des informations du centre de dépôt de demande de visa pour la France au Mali, ( CAPAGO) la France a suspendu ce mercredi 9 août la délivrance de visa au Mali jusqu'au à nouvel ordre.



La note explique que dans un contexte de fortes tensions régionales, le Mali a été classé en zone rouge par le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères français.



Cette modification entraîne une réorganisation des services de l’ambassade de France à Bamako, qui ne pourra dès lors plus délivrer de visas jusqu’à nouvel ordre« .



A cet effet la France informe que le centre de visas et le centre d’appels Capago sont fermés