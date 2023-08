Crise au sein de L’ASSEP: Pourquoi le bureau du 29 Juillet 2023 est illégal et illégitime - abamako.com

Crise au sein de L'ASSEP: Pourquoi le bureau du 29 Juillet 2023 est illégal et illégitime Publié le mercredi 9 aout 2023

© Autre presse par DR

Crise au sein de l’ASSEP : Le président Ousmane DAO reproche à la Maison de la Presse sa partialité

L’Association des Editeurs de Presse Privée (ASSEP-Mali), présidée par Ousmane DAO, portée sur

les fonts baptismaux dans les années 1996 par les doyens de la presse privée malienne, traverse aujourd’hui une énième crise. Tout est partie de l’organisation d’une assemblée générale ordinaire d’information, tenue le 14 Janvier 2023 à son siège, à Hamdallaye ACI-2000, Immeuble UJAO. Cette assemblée générale ordinaire d’information est intervenue six (6) mois seulement après l’assemblée générale extraordinaire élective du 11 Juin 2022 et, qui a mis en place un bureau de 17 membres, présidé par Ousmane DAO, à l’issu d’un vote à bulletin secret entre deux (2)

candidats. L’assemblée générale ordinaire d’information du 14 Janvier 2022, convoquée quinze

(15) jours à l’avance, conformément aux textes de l’ASSEP, avait à son ordre du jour trois (3)

points : 1- Bilan à mi-parcours, six mois après ; 2- Les Perspectives ; 3- Les Divers. Dès l’ouverture de l’AG du 14 Janvier 2023 et contre toute attente, quelques directeurs de publications, animés par l’esprit

de revanche, quand on sait que ce sont les mêmes qui ont perdu le vote lors de l’assemblée générale extraordinaire élective du 11 Juin 2022, ont élevé la voix pour bouleverser le protocole. Le groupuscule demande que soit ajouté à l’ordre du jour établi, un 4ème point ; à savoir : ‘‘La motion de défiance du bureau’’ qui n’existe nulle part dans les textes de l’ASSEP. Par souci de Liberté et de Responsabilité, si chères à l’association, l’assemblée générale a accepté que ceci figure à l’ordre du jour pour débat et non

pour décision après un vote qui a recueilli une quarantaine de voix pour et une trentaine contre.



Tous les points inscrits à l’ordre du jour ont été débattus, même ‘‘La motion de défiance’’. L’ordre du jour étant épuisé, le président Ousmane DAO a levé la séance. Les frondeurs, dans leur logique de déstabilisation, ont imposé l’inscription de la ‘‘motion de défiance du bureau’’ tout en restant

dans la salle. Plus tard, l’opinion apprendra à travers les réseaux sociaux, qu’un bureau parallèle a été mis en place mis en place pour entretenir un bicéphalisme.



On retient que le 14 Janvier 2023, un Comité dit Transitoire, au nom de l’ASSEP, en lieu et place du bureau légal et légitime, présidé par Ousmane DAO, élu le 11 Juin 2022 pour un mandat de trois (3) ans a été installé au mépris des textes. Dès lors, tous les actes posés par le « Comi té dit Transitoire » sont nuls et de nuls effets. L’illégalité et l’illégitimité du bureau issu d’une prétendue AG convoquée par le

« Comité dit Transitoire » est manifeste. En dépit des lettres et communiqués d’apaisement,

d’appels à l’union de la presse, et la tentative de médiation de la Haute Autorité de la Communication (HAC), les dissidents ne voulaient rien entendre. Ils ont franchi le Rubicon en passant d’un « Comité dit Transitoire » à un bureau au nom de l’ASSEP le samedi, 29 Juillet 2023. Et, les sanctions n’ont pas tardé.



Dans son communiqué N°005/ BE-ASSEP 2023 du 31 Juillet 2023, se fondant sur l’article 14

des statuts et règlement, le bureau ASSEP a suspendu pour trois (3) mois, 18 de ses membres

pour manquement à leurs devoirs et obligations de respecter les textes de l’Association.

Il s’agit de : 1-Ibrahim YATTARA, Directeur de Publication du journal L’Informateur

2-Boubacar YALCOYE, Directeur de Publication du journal Le Pays ; 3- Moustapha DIAWARA, Directeur de Publication du journal Le SURSAUT ; 4-Mamadou Moussa BAGAYO- KO, Directeur de Publication du

journal L’Humanité ;

5-Abdourahamane DOUCOURE, Directeur de Publication du journal La Sirène ; 6-Yousouf DIALLO, Directeur de Publication du journal La Lettre du Peuple ; 7-Oumar DIAMOYE, Directeur

de Publication du journal L’Officiel ; 8-Albadia DICKO, Directeur de Publication du journal Kaloum-Info ;

9-Mme Hawa BERTHE, Directrice de Publication du journal Tribune Libre ; 10-Sibiri TRAORE, Directeur de Publication du journal La Lumière ; 11-Nouhoum DICKO, Directeur de Publication du journal

L’Alerte ; 12-Abdramane SISSOKO, Directeur de Publication du journal Le Wagadu ;

13- Moussa DIARRA, Directeur de Publication du journal

Dabaliban ; 14-Amadou N’DJIM, Directeur de Publication du journal Le

Point ; 15-Oumar KONATE, Directeur de Publication du journal La

Preuve ; 16-Baly SISSOKO, Directeur de

Publication du journal Mali-Sadio ;

17-Harber MAIGA, Directeur de Publication du journal Azalaï Express



18-Toumani COULIBALY, Directeur de Publication du journal

Le Bâtisseur. Le président de l’ASSEP, M. Ousmane DAO, au nom du bureau,

rappelle dans le communiqué signé le 31 Juillet dernier que tout

acte posé par ces personnes au nom de l’ASSEP et pendant la période de leur suspension est nul et de nul effet ; et qu’elles s’exposeront à des poursuites judiciaires.



Daba Balla KEITA