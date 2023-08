Douanes maliennes: Le DG, Amadou KONATE ou l’espoir déçu ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Douanes maliennes: Le DG, Amadou KONATE ou l’espoir déçu ! Publié le mercredi 9 aout 2023 | Danaba Info

© aBamako.com par DR

Cérémonie d`inauguration de la nouvelle direction générale des douanes

Samanko, le 19 septembre 2022. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta a procédé à la coupure de ruban symbolique inaugurant les locaux de la nouvelle direction générale des douanes maliennes, sis à Samanko dans la commune du Mandé. Tweet

Les tonneaux vides font trop de bruit .Cette vérité sied véritablement à l’actuel chef des gabelous l’inspecteur général des douanes Amadou KONATE. Bombardé Directeur Général des Douanes le 25 Aout 2021, le chef des gabelous l’inspecteur général KONATE tente avec des fortunes diverses

de faire ses marques pour mériter la confiance de son chef hiérarchique Alousseini Sanou ministre de l’économie et des finances.



LA DEGRINGOLADE DES

CHIFFRES



Il serait bon de signaler qu’au premier semestre 2021, les douanes maliennes, sous la conduite de l’ancien DG Mahamet Doucara occupaient un rang privilégié dans le classement des services

d’assiette de l’Etat avec une réalisation de 321 ,05 milliards de francs CFA ; soit une réalisation

de 48,09%. Les Douanes selon les estimations, oscillaient alors entre 52 et 54 milliards de CFA/mois avec un pic de 58 milliards de francs par mois. Des moments inoubliables selon des acteurs qui insistent sur le grand maquillage des données ; qui entoure la gestion actuelle du service par son successeur. De par le bruit autour des performances engrangées par les Douanes,



l’opinion est mal édifiée sur le mérite réel des services d’assiette de l’Etat. Une réalité méconnue des maliens est dans le fait que plus que les Douanes, les Impôts de tout le temps, raflent le palme d’or du mérite, en termes d’apports au Trésor Public malien. Mais ces prouesses sont connues de ceux qui sont hors du circuit c’est à dire du domaine des finances publiques. Trois services sont présentés comme

les plus gros pourvoyeurs de recettes : Les douanes, les impôts et les domaines. Les multiples

communiqués autour de certaines saisies cachent très mal les maigres résultats en termes

de recettes, affirment des cadres maliens très rompus dans les arcanes des finances publiques.



Selon eux, l’Inspecteur KONATE a réalisé son plus grand rêve en occupant le fauteuil de DG des

Douanes. Un souhait qu’il n’a pu réaliser que sous les nouvelles Autorités de Transition

qu’il sert avec un zèle sans commune mesure avec une dose de populisme. Les moindres faits et

gestes des douanes sont entourés de grande publicité. Les déclarations pompeuses contrastent

avec la réalité des chiffres au niveau des douanes actuellement sous la conduite de l’inspecteur

général Amadou KONATE administre un cadre bien introduit dans l’administration publique.



De janvier dernier à nos jours, d’après les informations il n’y a pas un seul mois où la direction générale des Douanes a pu atteindre, voire dépassé, le niveau des recettes. Ce fut le cas en janvier dernier. Pensant pouvoir apporter les changements nécessaires à l’amélioration des recettes, Amadou KONATE,

l’actuel directeur général, s’est révélé un piètre manager. Dans un passé, à la demande du directeur général de la Douane, une baisse substantielle des recettes mensuelles de la Douane avait

été accordée à la Douane. Malgré tout, le Directeur Général de la Douane n’avait pas réussi à atteindre le niveau de recouvrement escompté d’après les confidences. Le directeur général de

la Douane, M Amadou KONATE, depuis des mois, serait au cœur de la polémique au sein de l’administration de la Douane : faut il changer le directeur général ?



Le débat est intense, actuellement à l’hôtel des finances même si le ministre Alousseni SANOU

se refuse pour le moment de lâcher un protégé qui fait toutes sortes d’acrobaties pour se

maintenir au poste de chef des gabelous qu’il occupe depuis Aout 2021. Avec de tels piètres

résultats, le DG KONATE a-t-il de chance de se maintenir à son poste ?



Daba Balla KEITA