Radiation de Salaha Baby pour la présidence de la FEMAFOOT: Son directoire de campagne dénonce ‘’un abus de pouvoir’’ et décide de saisirla FIFA et la CAF - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Radiation de Salaha Baby pour la présidence de la FEMAFOOT: Son directoire de campagne dénonce ‘’un abus de pouvoir’’ et décide de saisirla FIFA et la CAF Publié le jeudi 10 aout 2023 | Delta News

Tweet

Le directoire de campagne de M. Salaha Baby pour les élections du bureau exécutif de la FEMAFOOT était face à la presse le dimanche dernier. Objectif : exprimer sa ferme opposition à la décision de la commission d'appel des élections qui a invalidé la candidature de M. Baby.



En effet, le 04 Août dernier, la commission d'appel des élections de la FEMAFOOT a fait sorti une décision contre toute attende, qui a éliminé purement et simplement, Salaha Baby de la course pour la tête du bureau exécutif de la FEMAFOOT, au profit du président sortant, Bavieux Touré, candidat à sa propre succession.



La commission accuse M. Baby d’avoir introduit un double parrainage dans ces dossiers contrairement aux principes des textes qui régissent les élections au niveau de la FEMAFOOT. «



Attendu qu'il est établi que suivant recours de M. Mamoutou TOURE dit Bavieux, candidat à la présidence de la FEMAFOOT, il a été sollicité de la Commission d'Appel des Elections de la

FEMAFOOT l'invalidation de la candidature de M. Salaha BABY pour défaut de parrainage requis: Que de façon irréfutable, il résulte des pièces versées au dossier que M. Aliou Mohamed DIARRA dit Balou est le président actif de l'Association sportive Alençon de Koutiala et que M. Issa COULIBALY en est le Secrétaire Général tel qu'il ressort de la liste du Comité Directeur de ladite Association sportive ».



En effet, l'élection du comité exécutif se fait par scrutin de listes et chaque liste doit être soutenue par au moins sept (07) Membres de la FEMAFOOT dont deux (2) Ligues Régionales au moins et cinq (5) Clubs Professionnels au moins. La commission d’Appel accuse à cet effet le dénommée Issa Coulibaly

d’avoir « usurper » le titre de président de l’Epique AS Alençon de Koutiala afin de parrainer la candidature de Salaha Baby, alors que M. Aliou Mohamed Diarra, jugée être le président «légal » de l’équipe AS Alençon, selon ladite commission avait déjà donner son parrainage à Bavieux Touré, candidat à sa propre succession.



M. Issa Coulibaly qui a pris part à la conférence de presse a dénoncé cette décision selon lui, taillée sur mesure afin de prévaloir les intérêts de celui qui est au pouvoir. A la tête d’une forte

délégation de 60 personnes venues tout droit de Koutiala, M. Coulibaly a affirmé être le

président actif, légitime et légale qui dirige l’équipe AS Alençon de Koutiala. « Notre club dont je suis le président a donné le parrainage à Baby. C'est une décision prise à l'unanimité avec les

membres du club. Je suis venu avec une délégation de 60 personnes, pour exprimer notre opposition quant au rejet de la candidature de M. Salaha Baby », déclare en personne M. Issa Coulibaly qui ajoute qu’il va déposer une plainte contre M. Aliou Diarra qui prétend être le président actuel du club AS Alençon de Koutiala. Pour Abba Mahamane, l’une des têtes pensantes du comité directoire de Salaha



Baby, cette décision de la commission d’appel des élections de la FEMAFOOT est « injustifiée ». « Nous irons pour cette élection, et nous l'emporterons », affirme-t-il, tout en déclarant que le comité directoire va

saisir le tribunal arbitral du sport, en occurrence la FIFA (Fédération Internationale de Football Association) et la CAF ( Confédération Africaine de Football) pour dénoncer ces abus et rendre

justice à qui de droit.



Oumar ONGOIBA