Validation de mémoire de Master à l'UCAD : Bata Kamissoko décroche la mention TRES BIEN ! Publié le jeudi 10 aout 2023 | Le Pelican

Pour l’obtention de leurs diplômes de Master, les étudiants et auditeurs de l’Université Cheick Anta Diop (UCAD) doivent, à l’issue de la cinquième année de cours, préparer et soutenir leur mémoire de Fin de Cycle. Ce mardi 08 août 2023, c’était le tour de notre confrère Bata Kamissoko, Etudiant en année de Master 2020-2021, Option Sociolinguistique, Stagiaire à la Rédaction de l’Hebdomadaire Le Pélican, de soutenir, par visioconférence dans la salle de Rédaction du Journal face au Jury siégeant à l’UCAD, son Mémoire de Fin de Cycle Master. Dont le thème est : « DYNAMIQUE DES LANGUES DANS QUELQUES MÉNAGES MIXTES DANS LA VILLE DE BAMAKO: RUPTURE INTERGENERATIONNELLE ».



Ses travaux de Recherches étaient encadrés par M. Noël Bernard BIAGUI, Chargé de Recherches et Titulaire au Centre de Recherches de Dakar (CLAD), sous la supervision de M. Aliou Ngoné SECK Maître de conférences-Docteur d’État. Les membres du Jury étaient constitués de : Souleymane Faye, Président ; M. Aliou Ngoné SECK, Maître de Conférences-Docteur d’Etat ; M. Noël Biagui, Chargé de Recherches Titulaire. Tous, sont des Professeurs à l’Université Cheick Anta Diop de Dakar au Sénégal.





Bata Kamissoko

Après délibération, le Jury, présidé par le Professeur Souleymane Faye, a unanimement accepté le travail de recherche scientifique de Bata Kamissoko, né le 31 décembre 1996 à Tagabarissan dans la région de Kita, en lui décernant le diplôme de Master, Option : Sociolinguistique, avec la mention TRES BIEN.



C’était en présence de parents, amis, camarades de classe et collègues de travail, réunis dans la salle de Rédaction de l’Hebdomadaire Le Pélican. Puisse Allah faire que ce grade de Master lui serve à bon escient mais aussi à son prochain. Ce, dans la longévité, la paix et la prospérité.



La Rédaction