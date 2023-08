Élection du président de la Femafoot: La mise sous mandat de dépôt de Bavieux Touré change tout - abamako.com

Élection du président de la Femafoot: La mise sous mandat de dépôt de Bavieux Touré change tout
Publié le jeudi 10 aout 2023 | L'Essor

Après l'invalidation des candidatures de ses trois adversaires, à savoir Salaha Baby, Amadou Mahamane Sangho et Dr Sékou Diogo Keïta, le président de la Fédération malienne de football (Femafoot), Mamoutou Touré dit Bavieux était assuré à presque 100% de remporter le scrutin du 29 août prochain et de rempiler à la tête de l'instance dirigeante du football national.



Mais, hier, les choses se sont précipitées pour le dirigeant qui a été mis sous mandat de dépôt par un juge, avant d'être transféré à la Maison d'arrêt de Bamako. Bavieux Touré qui avait officiellement lancé sa campagne 24h plus tôt, est accusé d'atteinte aux biens publics lorsqu'il était comptable à l'Assemblée nationale. Cette incarcération du président sortant de la Femafoot bouleverse tout pour le scrutin du 29 août et plonge le monde du football national dans l'incertitude.



Cela est d'autant plus vrai qu'avec cette situation, Bavieux ne peut se présenter à l'élection du président de la Femafoot et qu'il n'y a pas d'autres candidats. à moins que la commission d'éthique qui doit déclarer l'inéligibilité du candidat, ne décide autrement, c'est-à-dire, s'abstenir de saisir la commission électorale. Selon nos informations, si Bavieux ne peut se présenter à l'élection, c'est lesecretaire general de la Femaroot qui sera chargé d'assurer l'intérim du président pendant un délai de 60 jours.

Les mêmes sources indiquent que la FIFA peut également intervenir, en mettant en place un comité transitoire, en attendant l'organisation d'une nouvelle élection. Il y a donc beaucoup de scénarios et certaines personnes estiment même que la candidature de Bavieux reste valable et que le président sortant de la Femafoot peut être réélu sans qu'il soit physiquement présent à l'Assemblée générale élective.

Affaire à suivre forcément...

Boubacar THIERO