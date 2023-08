Procédure judiciaire pour atteinte aux biens publics à l’Assemblée Nationale : L’ancien Président, Issiaka SIDIBÉ , son ex DAF Mamoutou Bavieux TOURÉ et d’autres membres placés sous sous mandat de dépôt hier - abamako.com

Procédure judiciaire pour atteinte aux biens publics à l'Assemblée Nationale : L'ancien Président, Issiaka SIDIBÉ , son ex DAF Mamoutou Bavieux TOURÉ et d'autres membres placés sous sous mandat de dépôt hier Publié le jeudi 10 aout 2023 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par mouhamar

Première session de la nouvelle législature

Bamako, le 22 janvier 2014 à l`hémicycle. Les nouveaux députés issus des dernières législatives étaient en session extraordinaire pour l`élection du président de l`assemblée nationale et la composition des groupes parlementaires.Photo: Honorable Issaka SIDIBE



Y L’ancien Président de l’Assemblée Nationale du Mali , Issiaka SIDIBÉ a été placé sous mandat de dépôt hier mercredi 9 août 2023 par le pôle économique et financier du Tribunal de la Commune III . M. Mamoutou Bavieux TOURÉ , ex Directeur Administratif et Financier de l’Hémicycle a été également conduit en prison dans le dossier d’atteinte aux biens publics , de délit de favoritisme et fractionnement de marchés publics . D’autres personnes, toutes membres de l’ancienne assemblée nationale, sont également citées dans cette affaire portant sur un (...)



Par MAHAMANE TOURE - NOUVEL HORIZON