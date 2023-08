Gestion de l’Agence Nationale de la sécurité routière (ANASER) : Le BVG décèle des irrégularités financières s’élevant à 484 252 275 FCFA - abamako.com

Gestion de l'Agence Nationale de la sécurité routière (ANASER) : Le BVG décèle des irrégularités financières s'élevant à 484 252 275 FCFA Publié le jeudi 10 aout 2023

© Autre presse par DR

Diadji SACKO, actuelle Directrice Générale de l’Agence nationale de la sécurité routière (ANASER)

Sur la base d’une saisine provenant d’un citoyen, le bureau du vérificateur général a réalisé une vérification financière au sein de l’Agence Nationale de la Sécurité. Cette vérification a porté sur les opérations de recettes et de dépenses exécutées par l’ANASER au titre des exercices budgétaires 2019, 2020, 2021 et 2022 (31 août). Elle a également porté sur les problématiques liées à la gouvernance de l’établissement, plus précisément sur l’organisation et le fonctionnement des organes d’administration et de gestion de l’établissement dans tous leurs aspects significatifs au titre des exercices budgétaires 2019, 2020, 2021 et 2022 (31 août). Au (...)