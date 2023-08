Me. Moustapha Cissé, lors de la réception des véhicules par les coordinations de l’AIGE : « Nous avons réussi le pari de la tenue et de la bonne organisation du référendum » - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Me. Moustapha Cissé, lors de la réception des véhicules par les coordinations de l’AIGE : « Nous avons réussi le pari de la tenue et de la bonne organisation du référendum » Publié le jeudi 10 aout 2023 | Le Pays

© Autre presse par DR

Élection référendaire/ le président de l`AIGE : `` A ce stade de la centralisation des résultats le taux de participation est de 38%``

Tweet



Quelques mois après les scrutins référendaires des 11 et 18 juin dernier, les coordinations de l’Autorité indépendante de gestion des élections (AIGE) restent désormais dotées des véhicules neufs. Au total, 14 véhicules tout terrain ont été reçus, le lundi 7 août dernier au siège de l’AIGE, par le président Me Moustapha Cissé et ses collègues.



La cérémonie de réception a enregistré la présence de plusieurs invités de marque dont M. Sissouma, secrétaire général du ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Ousmane Traoré, vice-président de l’AIGE. Créée le 24 juin 2022, l’Autorité indépendante de gestion des élections entend poursuivre ses missions régaliennes avec assurance et confiance. Les membres du collège ont été nommés, doit-on le rappeler, en date du 12 octobre 2022, puis installés dans leurs fonctions respectives le 10 janvier 2023. De son installation à nos jours, le collège s’est penché sur l’implantation des démembrements de l’organe électoral à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Des travaux suite auxquels, rappelle-t-on, les opérations référendaires des 11 et 18 juin dernier ont eu lieu. « Et voilà qu’en moins de six mois, nous avons réussi chers collègues, en parfaite synergie d’action avec nos partenaires à savoir le ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, les partis politiques, la société civile, l’administration de notre pays ». « Nous avons réussi, disais-je, le pari de la tenue et de la bonne organisation du référendum constitutionnel du 18 juin 2023 », lit-on dans le discours de Me. Moustapha Cissé, président de l’AIGE. S’exprimant sur la réception des véhicules, il dira que la cérémonie est certes modeste mais pleine de signification. « En effet, ajoute le président, elle porte sur la remise de quatorze (14) véhicules neufs tout terrain acquis sur le budget national ». Pour être précis, dit-il, lesdits véhicules ont été acquis sur le budget de l’AIGE. Cela, pour un montant total de 400 millions de nos francs, rapporte le président. Aux personnalités présentes, le président soulignera que les moyens de locomotion contribueront, sans nul doute, à renforcer les capacités opérationnelles des coordinations de l’AIGE. Sur les 14, a-t-il précisé, « un véhicule sera respectivement remis à la coordination régionale de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Araouane, Gao, Kidal, Ménaka ainsi qu’à la coordination du district de Bamako ». La présente remise est la première d’une série qui se poursuivra de manière progressive et qui, annonce M. Cssé, permettra d’équiper en véhicule l’ensemble des coordinations des nouvelles régions d’ici les prochaines échéances électorales. Pour la constante sollicitude dont elles continuent de faire montre, les plus hautes autorités du pays ont été, à cette occasion, remerciées par le premier responsable de l’Autorité indépendante de gestion des élections au Mali. Invitant ses collègues à faire bon usage des véhicules reçus, le président Cissé a tenu à rendre hommage au Président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Et de rappeler que le leadership éclairé du militaire au pouvoir aura permis la réalisation d’une recommandation des Assises nationales de la refondation, à savoir la mise en place d’un organe unique et indépendant (AIGE) chargé de la gestion de toutes les opérations référendaires et électorales.



Mamadou Diarra



Source : LE PAYS