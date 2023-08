Atteinte aux biens publics : Issiaka Sidibé et Mamoutou Touré dit Bavieux placés sous mandat de dépôt - abamako.com

News Politique Article Politique Atteinte aux biens publics : Issiaka Sidibé et Mamoutou Touré dit Bavieux placés sous mandat de dépôt Publié le jeudi 10 aout 2023 | Le Pays

© Autre presse par Dr

ligue 1 orange du Mali : Le Real de Bamako reçoit son trophée de champion 2022-2023 dans la ferveur

Sacré champion du Mali de la saison 2022-2023, pour la première fois depuis 37 ans, le Réal de Bamako vient de recevoir son trophée remis par le Président du Comité exécutif de la Fédération Malienne de Football, Mamoutou Touré « Bavieux » Tweet





Pour un dossier de corruption les concernant, l’ex-président de l’Assemblée nationale, Issiaka Sidibé et Mamoutou Touré dit Bavieux, ex-député et actuellement président de la Fédération malienne de Football ont été placés, le mercredi 9 août 2023, sous un mandat de dépôt.



La lutte contre la corruption et la délinquance financière se poursuit apparemment. Au-delà du cas de l’ex-premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga et plein d’autres cadres comme Mme Bouaré Fily Sissoko, Boubou Cissé, Mamadou Igor Diarra, le pôle économique et financier de Bamako vient de commencer un autre gros dossier. S’agissant, pour être précis, du dossier incriminant Issiaka Sidibé, ancien président de l’hémicycle, Mamadou Diarrassouba et Mamoutou Touré dit Bavieux, ex-députés du Mali. Deux parmi (Issiaka et Bavieux) les trois ont été, pour atteinte aux biens publics de l’Etat, d’ores et déjà placés sous un mandat de dépôt, le mercredi dernier. Cette situation confirme les informations selon lesquelles une procédure judicaire était, pour corruption, engagée au pôle économique de Bamako contre le nommé Issiaka Sidibé, ex-président de l’Assemblée nationale sous IBK, Mamadou Diarrassouba, ex-questeur de l’hémicycle actuellement membre du Conseil national de transition, et Mamoutou dit Bavieux Touré, ancien comptable de l’Assemblée nationale et présentement président de la Fédération malienne de football. Sur la question, le ministre de la Justice et des Droits de l’homme, Mamoudou Kassogué avait annoncé que des détails allaient être donnés aux Maliens par le procureur du pôle économique et financier de Bamako. Des sources concordantes confient que les trois responsables ordonnateurs des dépenses de l’hémicycle du Mali, entre 2013 et 2020, ont même été auditionnés, le vendredi 14 juillet dernier, par un juge d’instruction du pôle. Une situation s’expliquant par le fait que des enquêtes avaient été ouvertes sur leur gestion comprenant la période 2013 et 2020. Notons qu’Issiaka Sidibé, président de l’AN avait été élu député dans la circonscription de Koulikoro, une des régions du Mali. Il fût alors président de l’hémicycle durant le premier mandat quinquennal du feu Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali. Quant à la deuxième personnalité, c’est-à-dire Mamadou Diarrassouba, elle a été élue dans la circonscription électorale de Dioïla. Cette personnalité a été alors cooptée comme questeur au sein de la même Assemblée nationale du Mali. Issu de la famille fondatrice de Bamako, Mamoutou Touré dit Bavieux a été, au moment des faits, comptable de l’Assemblée nationale du Mali. Cela, bien avant son élection en tant que président de la Femafoot (Fédération malienne de Football). Alors que son mandat arrive à terme en ce mois d’août 2023, précise-t-on, cette affaire vient de se retrouver entre les mains de la justice. Certaines sources confirment que Bavieux s’apprêtait à briguer un second mandat à la tête de la Fédération. Pour ce qui est le cas de Mamadou Diarrassouba, il se trouve présentement au sein du CNT. De ce fait, peut-on estimer, il faut la levée de l’immunité parlementaire pour qu’il soit traduit devant la justice et jugé comme les autres. Même si les dispositions de la nouvelle constitution semblent être claires face à une telle situation, la question se pose à savoir si les membres du CNT accepteront de lui abandonner par la levée de l’immunité parlementaire.



Mamadou Diarra



Source : LE PAYS