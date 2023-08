Bandiagara : un manifestant succombe à ses blessures - abamako.com

News Société Article Société Bandiagara : un manifestant succombe à ses blessures Publié le jeudi 10 aout 2023 | aBamako.com

© aBamako.com par Mousnabi

Le Gouverneur de la Région de Bandiagara informe l'opinion publique que le mercredi 09 août 2023, des échauffourées ont opposé des forces de sécurité à certains manifestants suite à la marche pacifique et patriotique organisée par les forces vives de Bandiagara.



Le Gouverneur a appris avec un profond regret que certains manifestants incontrôlés et des individus malintentionnés se sont violemment attaqués, aux forces du maintien d'ordre après la marche.



Le bilan fait état de onze (11) blessés soit quatre (04) parmi les forces de l'ordre et sept (07) parmi les manifestants dont un grièvement, évacué d'urgence à l'Hôpital Sominé DOLO de Sévaré, a malheureusement succombé à ses blessures, ce jour jeudi 10 août 2023. Les autres blessés ont rejoint leurs domiciles respectifs. Le Gouverneur, au nom des plus hautes autorités, présente les condoléances les plus attristées de la nation à la famille éplorée de la victime et souhaite prompt rétablissement aux blessés.



Le Gouverneur de la Région de Bandiagara condamne avec la plus grande fermeté cette attitude

injustifiable et inadmissible de la part des auteurs de ces actes fortement préjudiciables à la construction

de la paix et du vivre ensemble.



Le Gouverneur tient à rappeler que les forces de défense et de sécurité n'ont d'autre objectif que d'assurer la quiétude et la protection des personnes ainsi que de leurs biens.



Le Gouverneur exhorte l'ensemble des forces vives de Bandiagara à s'engager davantage dans l'information et la sensibilisation pour la tranquillité et le renforcement de la paix sociale, Le Gouverneur informe qu'une enquête est ouverte auprès de la Gendarmerie afin de faire toute la lumière sur cette affaire. En tout état de cause, force restera à la loi.



Que Dieu bénisse le Mall et préserve les maliens!



Bandiagara, le 10 août 2023.



P/Le GOUVERNEUR, P.O





Idrissa KANE



Membre du Corps préfectoral