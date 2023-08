Parti Urd de Feu Soumaila Cisse: Gouagnon Coulibaly, la peste ? - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Parti Urd de Feu Soumaila Cisse: Gouagnon Coulibaly, la peste ? Publié le vendredi 11 aout 2023 | Le Prétoire

© aBamako.com par AS

10ème Conférence statutaire Nationale l`URD: le héritiers de feu Soumaila CISSÉ accompagneront la transition

La 10ème Conférence statutaire Nationale de l`Union pour la République et la Démocratie, s`est ouverte le samedi 22 octobre 2021 au palais de la culture de Bamako Tweet

Visiblement le malheur ne quitte plus le parti de feu Soumaïla Cissé depuis l’arrivée de Gouagnon Coulibaly à sa tête. En plus des anciens barrons du parti qui l’ont fui comme une peste pour fonder le parti Espoir pour la Démocratie et la République (EDR), la série funeste des démissions continue de plus belle au sein du parti. La dernière en date a été celle de 16 secrétaires généraux communaux et leurs bases à Sikasso. Jusqu’où la série noire ?



Des sources bien introduites dans les sphères politiques de la région de

Sikasso confirment que la majeure partie des militants de l’URD de cette localité a jugé utile de rejoindre le parti de la colombe blanche avec armes et bagages. Ces sources précisent que 16 secrétaires généraux communaux et leurs bases, en plus d’une vingtaine de conseilleurs communaux dont des maires ont démissionné de l’URD avec des Procès- Verbaux (PV) d’huissier de justice pour

rejoindre l’UDD. Il nous revient clairement que ce groupe est conduit par le président de la Fédération

de l’URD de Sikasso, l’honorable Thiambal Bocoum et d’autres poids lourds.

A quelques mois des élections présidentielles devant mettre fin à la transition en cours dans notre pays, le parti de la poignée de mains, c’est-à-dire l’Union pour la République et la Démocratie (URD)

dirigée par l’honorable Gouagnon Coulibaly montre des signes de difficultés dans la région de Sikasso, le plus grand bastion électoral du Mali. Plusieurs de ses poids lourds démissionnent pour rejoignent l’Union pour la Démocratie et le Développement (UDD).



Il ressort des constats de façon générale que ces derniers temps, le parti de la colombe blanche dirigé par l’ancien ministre de la Défense, M. Tiéman Hubert Coulibaly s’enracine davantage à tra-

vers le territoire national. Cela se justifie par l’adhésion des anciens députés, des élus communaux, des

grandes personnalités à cette formation politique. Dans cette dynamique, l’UDD vient d’effectuer une moisson fructueuse dans le plus grand bastion électoral du Mali, c’est-à-dire la

troisième circonscription administrative du pays,



la capitale du Kéné-

dougou.