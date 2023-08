Concours de la fonction publique des collectivités : Les candidats fixés sur leur sort ! - abamako.com

Concours de la fonction publique des collectivités : Les candidats fixés sur leur sort ! Publié le vendredi 11 aout 2023 | Le challenger

Le vendredi 4 août 2023 ont été proclamés les résultats du concours d’entrée à la fonction publique des collectivités. De nouveaux enseignants du fondamental et du secondaire se préparent à prendre service dans les mois à venir en tant que fonctionnaires des collectivités.



Après plusieurs mois d’attente, les candidats au concours d’entrée à la FPC ont été surpris par la proclamation des résultats, dix mois après les épreuves. En effet, des milliers de diplômés de l’Institut de formation des maîtres (Ifm) et de l’Ecole normale supérieure (Ensup) ont participé au concours de recrutement le 13 novembre 2022. Quelque 500 postes étaient à pourvoir sur le territoire national. Malgré ce nombre insignifiant, le retard pris dans la publication des résultats a donné lieu à toutes sortes de supputations.



Avenir incertain



En optant pour l’enseignement, de nombreux jeunes caressent l’espoir de transmettre le savoir acquis à la fin de leur formation. Malheureusement, cet espoir est brisé depuis quelques années, faute de recrutement conséquent. Si la formation à l’Ifm et à l’Ensup permettait d’accéder à l’emploi direct, elle n’aboutit qu’à la rue. Ainsi chaque année, des centaines de jeunes terminent leur cycle de formation, alors que le recrutement ne suit pas le même rythme. Ce décalage crée la saturation du marché d’emploi qui souffre déjà de plusieurs autres maux.



Considéré comme le plus pourvoyeur d’emplois, le secteur de l’enseignement manque de ressources ou de bonne politique pour absorber des milliers de jeunes formés. En attendant de meilleures opportunités, ces jeunes se mettent à la disposition des écoles privées dans des conditions très précaires, ou à d’autres métiers pour subvenir à leurs besoins vitaux. Oui à la formation mais aussi au recrutement massif !



Broulaye Koné, stagiaire