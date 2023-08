Des habitants de la région de Tombouctou fuient vers d’autres villes : L’urgence d’éviter la reprise des hostilités avec les groupes séparatistes - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Des habitants de la région de Tombouctou fuient vers d’autres villes : L’urgence d’éviter la reprise des hostilités avec les groupes séparatistes Publié le vendredi 11 aout 2023 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par mouhamar

Visite guidée de sites historiques (patrimoine mondial de l’UNESCO) en collaboration avec l’UNESCO et le Gouvernorat de Tombouctou

Bamako, le 26 août 2014. M. António Guterres, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a visité ce mardi, des sites historiques (patrimoine mondial de l’UNESCO) à Tombouctou. Tweet





Les accords de paix et de cessez-le-feu signés entre l’Etat du Mali et les groupes armés signataires sont rudement mis à mal. Depuis quelques jours, la tension est montée d’un cran entre les deux parties, précisément entre les autorités de la transition et la coordination des mouvements de l’Azawad. En cause, le départ prochain de la MINUSMA et les enjeux autour de la rétrocession des camps de la région de Tombouctou aux forces armées maliennes, et les accusations portées contre celles-ci par la(...)







Awa Chouaïdou TRAORE –NOUVEL HORIZON