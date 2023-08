Atteinte aux biens publics: Le président Issiaka Sidibé et compagnie emprisonnés pour17 milliards de FCFA ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Atteinte aux biens publics: Le président Issiaka Sidibé et compagnie emprisonnés pour17 milliards de FCFA ! Publié le vendredi 11 aout 2023 | Le Zenith Bale

© aBamako.com par mouhamar

Première session de la nouvelle législature

Bamako, le 22 janvier 2014 à l`hémicycle. Les nouveaux députés issus des dernières législatives étaient en session extraordinaire pour l`élection du président de l`assemblée nationale et la composition des groupes parlementaires.Photo: Honorable Issaka SIDIBE Tweet

Depuis quelques jours, la toile est enflammée par cette affaire de l’Assemblée nationale de

2013 à 2020. Où, il est question de détournement de plusieurs milliards de nos francs. Finalement, ce mercredi 09 Août 2023, l’ancien président de l’hémicycle de Bagadadji et autres ont été écroués au lycée technique de Bamako coura (MACA).



En prenant les rues pendant des jours, le peuple ne réclamait que justice. Au moment des faits,

le M5-RFP exigeait l’audit de nombreux services publics. En effet, après le renversement du régime, le pays a pataugé avant de prendre la voie de la refondation avec le président du M5-RFP Dr Choguel K. Maïga comme Premier ministre. Et dans les axes prioritaires de réclamation du M5-RFP, l’audit des

services publics occupe une place de choix. Certainement que c’est ce travail de titan que le PM a déclenché avec la bénédiction du Président de la transition Colonel Assimi Goïta. Qui, il faut le rappeler avait averti les autorités traditionnelles de ce qu’il compte faire dans

un proche avenir.



Il s’agit certainement de cette action d’assainissement des services publics. Car, selon notre confrère Serge Daniel, il est reproché à issiaka et compagnie la somme de 17 milliards de nos francs dont 7 milliards d’indemnités irrégulières et 10 milliards non justifiés. Sont concernés et actuellement sous les verrous, l’ancien président de l’Assemblée nationale Issiaka Sidibé, son Segal d’alors et actuel Segal du CNT Modibo Sidibé, Mamoutou Touré dit Bavieux ex Directeur du service administratif et financier et actuel président de la fédération malienne de football, Anfa Kalifa ex contrôleur financier et Demba Traoré ex comptable. D’autres noms sont évoqués dans cette rocambolesque affaire entre autres Karim Kéïta en fuite, Mamadou Diarrassouba le questeur d’alors.



Ousmane COULIBALY