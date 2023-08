Niger: réunion des chefs d’état-major de la Cedeao samedi au Ghana - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie Niger: réunion des chefs d’état-major de la Cedeao samedi au Ghana Publié le vendredi 11 aout 2023 | AFP

© Autre presse par DR

Niger: réunion des chefs d`état-major de la Cedeao samedi au Ghana

Des soldats nigériens montent la garde alors que des partisans du Conseil national nigérien pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) se rassemblent pour une manifestation à Niamey le 11 août 2023 près d`une base aérienne française au Niger. Tweet

Les chefs d'état-major de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cedeao) se réuniront samedi au Ghana, deux jours après le feu vert donné par leurs dirigeants à une intervention militaire pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger, a-t-on appris vendredi de sources militaires régionales.



Cette réunion, prévue dans la capitale ghanéenne Accra, se tiendra après la décision prise jeudi lors d'un sommet de la Cedeao à Abuja de déployer "la force en attente" de l'organisation en vue de rétablir dans ses fonctions Mohamed Bazoum, le président du Niger renversé par un coup d'Etat le 26 juillet.



Après la réunion, les chefs d'état-major feront part aux dirigeants de la Cedeao "des meilleures options" quant à leur décision d'activer et de déployer la "force en attente", selon ces sources militaires régionales.



La Cedeao, qui espère encore toujours parvenir à une résolution pacifique de la crise, n'a précisé aucun calendrier, ni le nombre ou l'origine des militaires composant sa "force en attente".



Le président ivoirien Alassane Ouattara a promis jeudi d'envoyer entre 850 et 1.100 soldats comme contribution à la force qui, selon lui, devrait pouvoir intervenir "dans les plus brefs délais".



Des troupes nigérianes et béninoises doivent également la composer, a-t-il dit.