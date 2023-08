Le Mali annule l’autorisation de vols d’Air France - abamako.com

Le Mali annule l'autorisation de vols d'Air France Publié le vendredi 11 aout 2023 | AFP

© Autre presse par DR

les vols d`Air France entre Abidjan et Paris passent de 14 a 17 par semaine

Les autorités maliennes ont décidé d'annuler l'autorisation d'Air France d'exercer entre Paris et Bamako après la suspension par la compagnie de ses vols en provenance et vers ce pays dans une région confrontée à l'instabilité politique, a-t-on appris de l'aviation civile vendredi.



Air France a suspendu le 7 août ses vols à destination du Mali (7 vols par semaines) et du Burkina Faso (5 vols par semaines) après la fermeture de l'espace aérien du Niger voisin, théâtre d'un coup d'État le 26 juillet. Cette suspension devait durer jusqu'à ce vendredi. Mais Air France a indiqué vendredi l'avoir prolongée jusqu'au 18 août inclus "à la suite du coup d'Etat au Niger et en raison de la situation géopolitique dans la région du Sahel". Les autorités du Mali, dont les dirigeants militaires se sont solidarisés avec les putschistes nigériens, ont sévi contre la compagnie avant même la prolongation de la suspension, qu'elles ont qualifiée de "manquement notoire" aux termes de son autorisation d'exploitation. L'Agence nationale de l'aviation civile reproche à Air France de n'avoir procédé à aucune notification préalable et d'avoir causé "un désagrément aux passagers", dans un courrier adressé à la compagnie et authentifié par l'AFP vendredi. "Ce manquement entraîne l'annulation de votre autorisation d'exploitation de vols", dit-elle. Cette annulation vaut pour la "saison été" d'Air France, précise-t-elle. Cette période est censée s'étendre jusqu'en octobre. "Votre créneau pourrait être accordé à une autre compagnie qui le solliciterait", dit l'agence, qui demande à Air France de lui soumettre un nouveau programme avant la reprise de sa desserte. Un porte-parole d'Air France a confirmé cette dernière demande à l'AFP. Air France dit être "en lien avec les autorités françaises" pour suivre "en permanence l'évolution de la situation géopolitique des territoires desservis et survolés par ses appareils" et rappelle que la sécurité de ses clients et de ses équipages est sa priorité absolue". Les relations entre la France, l'ancienne puissance coloniale engagée militairement au côté de l'armée malienne contre les jihadistes depuis 2013, et le Mali se sont fortement détériorées depuis que des colonels ont pris le pouvoir par la force à Bamako en août 2020. La junte a poussé les forces françaises vers la sortie en 2022 et s'est tournée politiquement et militairement vers la Russie. Elle a expulsé l'ambassadeur français. La France et le Mali ont suspendu cette semaine la délivrance de visas aux ressortissants de l'autre pays par leurs services consulaires respectifs à Bamako et à Paris.