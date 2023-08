La Bundeswehr revoit sa logistique pour son départ du Mali - abamako.com

News Politique Article Politique La Bundeswehr revoit sa logistique pour son départ du Mali Publié le vendredi 11 aout 2023 | DW

Avec la fermeture de l’espace aérien au Niger, le Sénégal pourrait servir d’escale lors des opérations de rapatriement des équipements militaires allemands.



Le départ progressif de la Bundeswehr du Mali se faisait jusque-là en passant par Niamey. Avec la fermeture de l’espace aérien du Niger, et si la situation ne se débloque pas, le rapatriement pourrait notamment s’opérer via le Sénégal, selon l’hebdomadaire allemand Spiegel.



Il s’agit bien d’une question de logistique. Les soldats allemands ne vont pas stationner au Sénégal. Il s’agirait simplement de faire une escale à Dakar, pour transporter le matériel militaire allemand qui se trouve au Mali vers l’Allemagne.



La diffusion de cette information par le magazine n’a d’ailleurs, selon nos sources, pas forcément plu au gouvernement allemand. A Berlin, il n’y a pas eu pour le moment de démenti officiel, mais on rappelle que rien n’est gravé dans le marbre et que les discussions ne se feraient pas qu’avec le Sénégal.



Le problème du ravitaillement

Les équipements à rapatrier se trouvent dans le camp Castor, le nom de la base militaire allemande à Gao, au nord du Mali.



Le déménagement qui doit être terminé d'ici la fin de l'année va bon train. Des tentes sur la surface d'un terrain de football ont été montées pour y trier le matériel, de la radio, à l’hélicoptère en passant par des véhicules tout terrain. Tout se retrouve sur une liste des priorités. Certains équipements peuvent rester sur place, alors que d’autres doivent absolument revenir en Allemagne.



Le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius et la ministre de la Coopération économique Svenja Schulze assis à côté du général Assimi Goita



Il s’agit, selon le ministère de la Défense, de rapatrier l’équivalent de 1.500 conteneurs, essentiellement par les airs.



Et c’est là que se complique la chaîne logistique. Pour des questions techniques, les avions, lorsqu’ils sont chargés, ne peuvent plus embarquer suffisamment de carburant à Gao. La piste de décollage est trop courte. Il faut donc faire une escale. C’est là, pour ravitailler ou entreposer du matériel, que le passage par Dakar serait opportun pour remplacer Niamey.



Les soldats évacués via Bamako ?

Des informations du Spiegel et d’autres médias allemands avaient déjà fait état d’escales de la Bundeswehr fin juillet en Algérie, précisément à Tamanrasset, pour faire le plein, avant de repartir pour Leipzig, dans l’est de l’Allemagne.



Enfin, concernant le transport des soldats, qui seraient encore près de 900 au Mali, celui-ci pourrait se faire via Bamako, explique le magazine.