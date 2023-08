Candidat à la presidence de la FEMAFOOT : Mamoutou Touré dit Bavieux propose sa vision traduite en plan d’action en cinq axes ! - abamako.com

Candidat à la presidence de la FEMAFOOT : Mamoutou Touré dit Bavieux propose sa vision traduite en plan d'action en cinq axes ! Publié le samedi 12 aout 2023

© Autre presse par Dr

ligue 1 orange du Mali : Le Real de Bamako reçoit son trophée de champion 2022-2023 dans la ferveur

Sacré champion du Mali de la saison 2022-2023, pour la première fois depuis 37 ans, le Réal de Bamako vient de recevoir son trophée remis par le Président du Comité exécutif de la Fédération Malienne de Football, Mamoutou Touré « Bavieux » Tweet

Après un premier mandat à la tête de la Fédération malienne de football qui exécuté avec brio, Mamoutou Touré dit Bavieux, candidat à sa propre succession, a proposé sa vision traduite en plan d’action en cinq axes à savoir, le renforcement et consolidation de la réconciliation ; l’investissement dans le développement du football (infrastructure) ; le renforcement des capacités des acteurs du football ; la réorganisation des compétitions nationales ; la revalorisation de l’appui aux structures déconcentrées du Football. Cet ambitieux programme a été présenté par Moussa Sylvain Diakité, Directeur de campagne du candidat Bavieux Touré. C’était le mercredi 8 août à l’hôtel Radisson Collection, en présence de plusieurs personnalités dont des représentants de 6 ligues régionales, 21 clubs de D1 et D2 et trois associations (médecins, anciens joueurs et arbitres).



De l’élection du bureau exécutif en août 2019 à ce jour l’environnement du football malien a beaucoup évolué. En héritant de la Fédération Malienne de Football, cette Association était minée par une crise qui durait depuis plusieurs années. A cela s’est ajouté le contexte sécuritaire difficile et la Covid-19.



Durant le premier mandant, un ancrage fort a été enclenché pour gérer tous les contours de cet événement social. Le président Mamoutou Touré et le Comité Exécutif ont imaginé un plan de réconciliation qui a permis d’élargir le bureau à des nouveaux membres à la faveur de l’opportunité offerte par la relecture des Statuts de la faitière. Les actions en faveur du renforcement de capacité de certains acteurs du football ont été entamées, elles doivent être consolidées et élargies à tous les acteurs.



Le début de stabilisation et de pacification du climat du football est palpable malgré des velléités. Les acteurs du football toutes tendances comprises doivent s’accorder à pérenniser les acquis des quatre dernières années pour capitaliser les expériences acquises du président Touré afin d’éviter les éternels recommencements que nous avons connus depuis les années 2000.





Moussa Sylvain Diakité, directeur de campagne du candidat Bavieux Touré

Pour ce second mandat, le président Mamoutou Touré dit Bavieux a proposé sa vision traduite en plan d’action en cinq axes à savoir, le renforcement et consolidation de la réconciliation ; l’investissement dans le développement du football (infrastructure) ; le renforcement des capacités des acteurs du Football ; la réorganisation des compétitions nationales ; la revalorisation de l’appui aux structures déconcentrées du Football.



Axe 1 : Renforcement et consolidation de la réconciliation



Pour les membres du bureau exécutif, cet axe a été un maillon essentiel du programme du mandat passé, “car le président a profité de la relecture des textes de la fédération pour intégrer des nouvelles personnalités dans le comité exécutif pour apaiser le climat du football. Cette réconciliation devrait continuer et consolider”.



Axe 2 : Investissement dans le développement du football (infrastructures)



Selon le directeur de campagne, durant le mandat écoulé, cet axe a connu un début d’exécution avec l’appui des partenaires CAF, FIFA et l’Etat Malien. “Il sera la fondation du renouveau du football au Mali avec la mise à disposition du centre technique ultra moderne avec un stade de 10 000 places modelables et un hôtel de quatre étoiles sans oublier la création de milliers d’emplois directs et indirects pouvant profiter aux acteurs du football”.



De plus, il a précisé qu’il présente l’autonomisation du football dans plusieurs domaines avec des actions ciblées à savoir, la construction d’un siège pour toutes les ligues régionales dont les travaux de trois sont en voie d’achèvement ; la construction d’un centre technique moderne avec en son sein, une académie de football pour jeunes filles et pour jeunes garçons, la construction de trois (3) terrains de football dont un en synthétique, un en gazon naturel et un en terre battue ; la construction d’un hôtel de Quatre (4) étoiles dans l’enceinte du Centre Technique et le projet de construction d’un stade de 10 000 places modelables.



Axe 3 : Renforcement des capacités des acteurs du Football



Soucieux qu’investir dans l’humain, reste le meilleur placement capitalistique, il a souligné que cet axe doit être au début et à la fin de ce deuxième mandat en axant les formations sur tous les acteurs en collaboration avec la Confédération Africaine de Football (CAF) et la Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Ainsi, il a fait savoir que les actions à mener seront entre autres de former et recycler les administrateurs de football au niveau régional et national, former et recycler les entraineurs de toutes les catégories à tous les échelons ; former et recycler les agents de santé au niveau régional et national ; former et recycler les arbitres au niveau régional et national ; faire du lobbying pour certains experts métiers du football dans les instances internationales et de faire participer ces experts métiers aux compétitions des instances internationales.



Axe 4 : Réorganisation des compétitions nationales



Concernant cet axe, il a annoncé la mise en compétition d’une Coupe du Président de la Fémafoot tous les deux ans à l’intention des équipes féminines et masculines.



Redynamiser les compétitions scolaires et universitaires. “Cette coupe sera dotée d’une prime de 10.000.000 CFA pour le vainqueur et 5.000.000 CFA pour le finaliste. Pour le football féminin, une prime de 5.000.000 CFA pour le vainqueur et 2.000.000 CFA pour le finaliste”, a-t-il dit. “Des actions fortes doivent être menées pour cette réorganisation des compétitions à savoir : Rendre opérationnel la Ligue Nationale du Football Professionnelle au cours de la saison 2024-2025, instaurer un championnat national au niveau des petites catégories (Minime, Cadet, Junior) en garçons et en filles”, a-t-il dit



Axe 5 : Revalorisation de l’Appui aux structures déconcentrées



Sur cet axe, le directeur de campagne a reconnu qu’aujourd’hui la gestion d’une structure de football demande des apports financiers colossaux que ça soit au niveau local, régional et national. “Pour le développement à la base, les retombées des participations des équipes nationales doivent être reparties au niveau des structures déconcentrées. Il sera une bouffée d’oxygène pour les démembrements de la FEMAFOOT à savoir les clubs, les districts, les ligues. Pour cela, des actions fortes doivent être menées à savoir : augmenter les primes pour récompenser les trois premiers du championnat de Ligue 1 à savoir : 30.000.000 CFA pour le champion ; 15.000.000 CFA pour le 2ème ; 10.000.000 CFA pour le 3ème”, a-t-il évoqué.







GENERAL DE BRIGADE BRAHIMA DIABATé :



“Cher frère et ami Bavieux, nous sommes à tes côtés pour conquérir un 2e mandat pour le bonheur du football malien”



Mesdames et messieurs en vos qualités et grades tout protocole observé, chers amis de la presse. Vous qui, malgré vos occupations et agendas respectifs que je sais très chargés, avez accepté d’être présents à cette cérémonie de lancement de la campagne de la liste de Mamoutou Touré dit Bavieux, je vous prie de recevoir tous et chacun, au nom du comité exécutif de la Fédération malienne de football, l’expression de mes sentiments sportifs les meilleurs.



Nous remercions le Tout-Puissant de nous avoir donné, la longévité et la force nécessaire de nous retrouver aujourd’hui à cette cérémonie, et de faire un témoignage sur la conduite du mandat qui nous a été confié le 29 août 2019 par l’Assemblée générale de la Fédération malienne de football et qui prend fin dans trois semaines.



Durant ces quatre années de durs labeurs, je puis vous dire, au nom du comité exécutif que nous avons travaillé dans une atmosphère très difficile mais très conviviale. Nous tenons à remercier et à féliciter Bavieux, notre chef d’équipe pour son sens élevé du devoir, son intégrité, son humanisme dans la collaboration et surtout sa vision très claire quant au développement de notre football. Le bilan de l’exercice écoulé en est l’illustration parfaite.



Merci beaucoup mon cher frère et ami Bavieux. Nous sommes à tes côtés pour conquérir un deuxième mandat le 29 août prochain pour le bonheur du football malien. Que le Bon Dieu nous assiste et guide nos pas vers un avenir radieux”.







DIONCOUNDA SAMABALY, REPRESENTANT DES ANCIENS DIRIGEANTS DU FOOTBALL :



“L’expérience de Bavieux Touré dans la gestion et le management du football doit profiter au football malien”



C’est le lieu pour moi de remercier les membres de l’équipe de campagne du candidat Mamoutou Touré dit Bavieux pour m’avoir spécialement invité à cette cérémonie de lancement de campagne. Aujourd’hui, nous souhaitons en âme et en conscience que le corps électoral renouvelle sa confiance à Bavieux afin de lui accorder un nouveau mandat. Mes relations avec Mamoutou Touré ont été empreintes de respect et de soutien mutuel à l’occasion des événements sociaux, mais surtout d’estime réciproque. L’engagement de Bavieux pour le football malien est extraordinaire. Il a commencé en tant qu’un simple supporter de l’AS Réal de Bamako, avant de rejoindre le comité directeur du club. En plus de cela, il s’est donné corps et âme pour la survie, l’émancipation et la victoire du club. Après l’AS Réal de Bamako, nous avons vu ce que Mamoutou Touré a fait pour la Ligue de football du district de Bamako.



Vu ces efforts, l’ancien président de la Fédération malienne de football (Fémafoot), Amadou Diakité et moi-même avaient demandé à Bavieux de nous rejoindre à la Fémafoot. Nous avons travaillé ensemble dans la commission finances durant des années. Là-bas aussi, il a fait un travail à la satisfaction de tout le monde. C’est l’occasion de dire que Bavieux n’est pas de la dernière pluie en matière du football au Mali. Pour sa qualité et son dévouement dans le travail, Bavieux a été élu au niveau des instances africaines et mondiales du football notamment au Conseil de la Fifa et membre du comité exécutif de la CAF. C’est sur ces bases que nous les anciens dirigeants du football malien ont décidé d’accompagner Bavieux pour la conquête de son deuxième mandat. Pour conclure, nous pensons que l’expérience de Bavieux dans la gestion et le management du football doit profiter au football malien”.



SALIA BOUBèYE MAïGA, PRESIDENT DE SONNI AC DE GAO :



“Nous rassurons une victoire éclatante à Bavieux Touré”



Au nom des six clubs champions des ligues régionales, nous soutenons la candidature de Mamoutou Touré dit Bavieux. Pour rappel, Bavieux est le seul candidat à la présidence du comité exécutif de la Fédération malienne de football qui est venu en campagne en 2019 à Gao. C’était la première fois qu’un candidat vienne vers nous en demandant notre soutien pour sa candidature. A l’époque, il y avait l’insécurité, mais il a tenu à venir pour passer plus de 24 heures avec nous. Cette visite a permis en 2019 de ramener une grande partie des membres de la Ligue régionale de Gao avec lui. C’est pour vous dire que nous connaissons très bien ce grand homme qui est en train de faire beaucoup de choses pour le développement de football malien. Le jour de l’élection, nous rassurons une victoire éclatante à Mamoutou Touré dit Bavieux parce que les trois grands clubs de Bamako (Djoliba AC, AS Réal de Bamako et le Stade malien de Bamako) sont avec lui”.xx



Me FAMAKAN DEMBELE , PRéSIDENT DE L’AS RéAL DE BAMAKO



“Au nom des clubs de Ligue 1, nous réitérons notre confiance à Bavieux pour la continuité”



Aujourd’hui, je peux dire sans me tromper que le bilan de Bavieux à la tête de la Fédération malienne de football est très positif. J’ai l’habitude de dire à la presse que Bavieux est une chance pour le football malien. Aujourd’hui, il est le seul candidat à sa propre succession. Au nom de tous les clubs de première division, nous réitérons notre confiance indéfectible à Bavieux pour la continuité. Il a beaucoup fait pour le football, mais au-delà du football, j’ai côtoyé Bavieux en 1999 et j’ai trouvé que c’est un homme aimable, gentil et respectueux. Je lui souhaite bonne chance dans la continuité”.



MAMBY DIABY DIT KéLéTIGUI, PRéSIDENT DE LA LIGUE REGIONALE DE FOOTBALL DE SIKASSO



“Je crois que Bavieux Touré est un homme providentiel”



En 2019, lorsque nous nous sommes rendus compte que la candidature du général Baba Diarra pour sa succession va poser problème, nous avons formé une délégation pour se rendre chez lui, en lui demandant également de retirer sa candidature. C’est en ce moment que le nom de Bavieux est sorti et nous l’avons soutenu. Vu sa candidature et son élection à la tête du comité exécutif de la Fémafoot, je crois que Mamoutou Touré dit Bavieux est un homme providentiel. Dieu ne fait rien au hasard parce que c’est avec toutes ces difficultés que Bavieux a été connu mondialement et il n’a pas eu de difficulté à se hisser au sommet du football mondial. J’aurais souhaité que tout le monde parle mal de Bavieux sauf un dirigeant de la région de Sikasso parce que c’est grâce à lui que Sikasso a organisé trois (3) montées en première division en trois (3) ans et cela n’a jamais été fait nulle part au Mali”.



Dr. MADY DIAKITé, REPRESENTANT DES MéDéCINS ET KINéSITHERAPEUTES SPORTIFS :



“Nous sommes satisfaits du travail de Bavieux Touré”



La pandémie de Covid-19 qui a paralysé le monde entier n’a pas épargné notre pays. En plus de cela, la vétusté des terrains de football a également perturbé le bon déroulement des championnats. Voilà, ces quelques situations très difficiles durant lesquelles, Mamoutou Touré dit Bavieux a commencé son premier mandat. Malgré tout cela, il a pu, avec ses collaborateurs, terminer le championnat national de Ligue 1 parce que cette crise de Covid-19 a été bien gérée.



Ensuite, ce qui m’a beaucoup émerveillé, c’est le fait que la Fédération malienne de football a conditionné la participation du championnat par les clubs à la visite médicale de l’ensemble des joueurs de différents clubs. Il est important de dire aux gens que j’ai connu Mamoutou Touré en 1995 lorsqu’il était à la tête de la commission de football des jeunes. Avant, la gestion de l’équipe nationale était un problème, mais Bavieux transformait ces difficultés en une solution. Tellement qu’il est intelligent, il anticipait les problèmes. Récemment, nous avons vu que Bavieux a fait un pas vers les anciens joueurs qui étaient en difficulté avec les problèmes sociaux. Au niveau de la commission médicale de la Fémafoot, nous sommes vraiment satisfaits de travail de Bavieux. Je termine mes propos en invitant les acteurs du football à prôner la paix et la stabilité dans le football”.



LIGUE RéGIONALE DE FOOTBALL DE SIKASSO :



Mamby Diaby dit Kèlètigui réélu pour un nouveau mandat



Mamby Diaby dit Kèlètigui a été réélu le samedi 29 juillet 2023 à la tête de la Ligue régionale de football de Sikasso. A la cérémonie d’ouverture de l’Assemblée générale élective, il a étalé le bilan élogieux de son bureau.



ans son allocution d’ouverture, Mamby Diaby dit Kèlètigui a tenu à rendre hommage et fait observer une minute de silence en la mémoire de tous les anciens dirigeants et responsables sportifs décédés durant son mandat, notamment David Dao, ex-PDG de Kafo Jiginèw, décédé le 20 décembre 2020, Mme Doucouré Ayama Baba Touré, ancienne directrice régionale de la jeunesse et des sports, décédée le 7 janvier 2021, Sina Traoré, ancien arbitre international et ancien membre de la Ligue de Sikasso, décédé en février 2021, Issa Sissoko, ancien membre de la Ligue de Sikasso, décédé en avril 2021, Cheick Tall, ancien président du District de football de Koutiala, décédé en avril 2021, Siaka Sangaré dit Chécao, ancien membre de la ligue, décédé en octobre 2021.



Il a fait constater la présence à leurs côtés des représentants du comité exécutif de la Fédération malienne de football en la personne de Sidy Békaye Magassa et du président du CROSS, Dr. Béma Ouattara. Il les a remerciés pour leur présence à l’Assemblée générale. Dans son remerciement, il n’a pas oublié les mécènes qui accompagnent la Ligue de football de Sikasso, notamment les sponsors comme Kafo Jiginèw, le Conseil de cercle, la mairie, Muscus. Il a affectueusement salué le seul membre d’honneur de la Ligue, son aîné, son secrétaire général, celui-là même qui l’a proposé à la Ligue en 1999, qui l’a formé dans l’administration du football, Yacouba Séry Koné dit “Herbin”, qui les a accompagnés dans leurs travaux.



“La Ligue a eu à organiser les championnats D2 et D3 ainsi que les matches des différentes coupes du Mali joués sur le territoire qu’elle couvre. En marge de ces compétions, la Ligue a mis en jeu la Coupe Kafo Jiginèw entre les clubs de la ville de Sikasso en début de saison 2019-2020.



Ce fut la 14e et la toute dernière du mandat. Nous savons que ce relâchement, dû aux conséquences de la Covid-19 et de l’embargo sur le pays, n’est que temporaire et que notre partenariat reprendra de plus belle et dans un proche avenir, a-t-il fait remarquer. La Ligue se félicite aussi d’avoir eu à organiser en trois ans (les trois premières années du mandat), trois montées ; deux à Sikasso et une à Bougouni”, a-t-il poursuivi.



Il a signalé qu’au cours de ce mandat, la Ligue a salué la création de certains clubs comme le Stade de Kolondiéba (18 juin 2019), l’AS Centre Hamadoun Traoré de Sélingué (10 octobre 2019), l’AS Baya de Sélingué (8 avril 2021), l’AS M’Pewo de M’Pessoba (4 août 2021), l’AS Centre Stade de Kadiolo (28 juin 2021), l’AS Sanu Massa de Sanso (14 septembre 2022), l’AS FC Bomissala de Bougouni (15 septembre 2022), l’AS Vikings de Sikasso (Club Féminin, 13 janvier 2022), l’AS Hérémakono Lion (2 février 2022) et l’US M’Pewo de M’Pessoba (2 février 2022). Il a déploré la perte de l’affiliation de l’Association Centre Séribala de Yanfolila à cause de trois années d’inactivité.



Kèlètigui a informé qu’au niveau régional, dès sa réélection en juillet 2019, son bureau a fait de la formation des arbitres une des priorités essentielles de la Ligue en s’inspirant des recommandations du mandat précédent. Ainsi, la Ligue a lancé un vaste programme de formation et de recrutement des jeunes arbitres destiné à tous les Districts.



A part les Districts de Kolondiéba et de Yanfolila, tous les Districts se sont inscrits à ce programme suivant un calendrier. C’est ainsi qu’à Kadiolo, du 16 au 21 septembre 2021, la formation a regroupé 17 élèves-arbitres tous déclarés admissibles au grade d’arbitre de District.



A Koutiala, du 28 novembre au 3 octobre 2021, 16 élèves arbitres ont pris part à ce stage. Tout comme à Kadiolo, tous les participants ont été déclarés admissibles au grade d’arbitre de District à l’issue du test écrit.



A Bougouni, du 26 au 31 octobre 2021, la formation de base commune a regroupé une vingtaine de participants ayant subi les même épreuves à Kolondiéba et à Koutiala. “Malheureusement, il y a eu à Bougouni 5 non admissibles sur les 21 participants pour insuffisances de travail”, a-t-il regretté. Le District de Sikasso avait reçu bien avant en juillet 2021 une formation qui avait permis le recrutement d’une dizaine d’arbitres jeunes pour étoffer l’effectif d’un corps vieillissant. “Malheureusement, plusieurs jeunes arbitres après avoir été formés abandonnent l’arbitrage pour diverses raisons”, a-t-il déploré.



Au niveau national, a-t-il fait savoir, les arbitres présentés, ont fait de bons résultats à l’écrit. Au grade fédéral, il y a eu 2 admis sur 2. Au grade inter-ligue, il y a eu 12 admis sur 21. Au grade ligue, il y a eu 24 admis sur 30. “Les admis à l’écrit attendent leur confirmation lors des épreuves pratiques qui devraient avoir lieu courant 2023”, a-t-il précisé.



Sur le plan des compétitions, le président Mamby Diaby dit Kèlètigui a rappelé que l’Union sportive de Bougouni qui était la seule représentante en Ligue 1 Orange au début du mandat, a été rejointe en 2020-2021 par l’ASDS. “Malheureusement, l’USB est descendue en D2 durant la saison 2021-2022 laissant l’ASDS seule en Ligue 1. Cette année (2022-2023), au moment où l’USB fait son retour en Ligue 1, c’est l’ASDS qui retombe en Ligue 2 nous laissant sur notre faim d’avoir au moins deux clubs en ligue 1. L’AS Momo de Sikasso qui joue en première division depuis 2017, progresse d’année en année. Cette année, elle a atteint les 1/4 de finale de la Coupe du Mali sans oublier qu’au championnat, elle a manqué de peu le Carré d’as. Les trois autres équipes à savoir, les Tigresses de Bougouni, l’Etoile de Bougouni et l’AS Vikings de Sikasso ont participé à toutes les compétitions de la ligue et de la Fémafoot. La saison se termine en beauté car l’Etoile de Bougouni vient d’accéder en ligue 1 à l’issu du tournoi de montée du football féminin à Ségou.



Tout au long du mandat, la Ligue a entretenu de bons rapports avec ses partenaires : la DRJS, le CROSS, les Districts, les clubs, le Stade Babemba Traoré, Kafo Jiginèw et la Fémafoot. C’est grâce à nos bons rapports avec le Comité Exécutif de la Fémafoot que la Ligue a pu obtenir l’organisation de trois montées en trois ans d’affilé (Deux à Sikasso et Une à Bougouni). En plus, Sikasso a été la première Ligue choisie par le comité exécutif de la Fémafoot pour débuter la construction des sièges des Ligues régionales. La plupart d’entre vous furent témoins le 13 octobre 2022, jour de la pause de la première pierre par le Président Mamoutou Touré dit Bavieux”, a-t-il indiqué.



Dans son intervention, Mamby Diaby a déploré des comportements désobligeants et déshonorants au quotidien qui ont dérangé les braves et paisibles populations du Kénédougou. “Diffamation, mensonges, incitations à la révolte, menaces entrainant des divisions dans presque tous les districts de la Ligue de football de Sikasso… Le football n’a pas besoin de ça car bien règlementé avec de multiples voies de recours… Restons derrière les textes et en tant que dirigeants sportifs, montrons le bon exemple en restant fair-play”, a-t-il prôné.



Il a indiqué que la seule candidature en lice est la candidature de tous les districts car c’est le même bureau qu’ils ont mis en place il y a de cela quatre ans avec trois nouveaux membres faisant passer le bureau de 17 à 19 membres. Il a sollicité le suffrage des délégués pour qu’ensemble ils puissent relever de nouveaux défis. Ce message de Mamby Diaby dit Kèlètigui a été entendu. Car il a été réélu pour un autre mandat de 4 ans à la tête de la Ligue de football de Sikasso. Il a informé les délégués que deux anciens membres de la Ligue sont aujourd’hui malades. Il s’agit de Dramane Diallo et Adama Konaté dit Champion. “Nous leur souhaitons prompt rétablissement”, a-t-il souhaité. Siaka Doumbia