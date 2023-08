Occupation des emprises de la MINUSMA par l’armée malienne à Ber : La CMA confirme des affrontements dans la localité ( communiqué) - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Occupation des emprises de la MINUSMA par l’armée malienne à Ber : La CMA confirme des affrontements dans la localité ( communiqué) Publié le samedi 12 aout 2023 | aBamako.com

© Autre presse par DR

MENAKA: la CMA exige la libération de ses combattants Interpellés à CHIMAM

Tweet

Depuis plusieurs jours déjà, la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) a alerté sur une série de manœuvres opérées contre ses positions par les Forces Armées Maliennes accompagnées de la Milice Wagner.



En effet les FAMa tiennent coûte que coûte à occuper les emprises de la MINUSMA y compris celles situées dans les zones sous contrôle de la CMA et ce en violation de tous les arrangements sécuritaires garantis jusqu’ici par la mission onusienne et la communauté internationale.



La CMA informe l’opinion nationale et internationale que le vendredi 11 Août en fin d'après-midi, des unités FAMa et Wagner ont ouvert le feu sur une de ses positions située à proximité localité de Ber. Cette tentative qui a été farouchement repoussée , est sur le point de reprendre ce samedi matin.

La CMA assure qu'elle poursuivra pleinement la Défense de ses positions consacrées par le cessez-le-feu de 23 Mai 2014 et par les arrangements sécuritaires.



La CMA tout en désignant clairement le Gouvernement de Transition comme seul responsable des conséquences graves qu'engendrera forcément sa décision de rompre le cessez-le-feu, appelle la population au calme et à éviter les secteurs d’affrontements .Elle appelle à la mobilisation générale de ses forces.



Kidal le 12 Août 2023



Pour la CMA :

ALMOU AG MOHAMED

Porte-parole