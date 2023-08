Fédération Malienne de Football : Vers la mise en place d’un Comité de Normalisation (CONOR) - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Fédération Malienne de Football : Vers la mise en place d’un Comité de Normalisation (CONOR) Publié le samedi 12 aout 2023 | Le Sphinx

© aBamako.com par mouhamar

Football: Premier point de presse de Henry Kasperczak

Bamako, le 30 décembre 2013 (FEMAFOOT). Le nouvel entraîneur des Aigles, Henry Kasperczak, animera son premier point de presse ce lundi au siège de la Fédération malienne de football à partir de 12 h 00. En marge de cette cérémonie, se déroulera la remise d’équipements sportifs aux clubs de football féminin. Tweet



A défaut de candidat à la présidence de Fédération Malienne de Football pour l'assemblée génér élective du 29 aout prochain, on s'achemine vers la mise en place d'un Comité de Normalisation de la Fémafoot.

Rappelons des faits Mise en place en août 2019, de mandat du Comité Exécutif de la Fédération Ma benne de Football est arrivé à terme en ce mois d'août 2023 A cet effet, une Assemblée générale élective devrait se tenir le 29 août prochain. A la date limite du dépôt des dossiers de candidature pour la présidence de la Fémafoot, le secrétariat de la structure a enregistré quatre candidatures. notamment celles de Sekou- ba Djogo Keita, d'Amadoun Sangho, de Salaha Baby, et Mamonton Touré dit Bavieux. Après le dépouillement et le contrôle des dossiers, la commission d'Appel des élections de la Fédération Malienne de Football a d'abord rejeté les dossiers de deux candidats, celui de Sekouba Djogo Keita, et d'Amadoun Sangho. Ensuite elle a invalidé la candidature de Salaha, principal challenger du candidat président sortant Mamontou Touré dit Bavieux, qui était devenu pour la circonstance Tunique candidat à sa propre succession.