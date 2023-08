Invalidation de la candidature de Salaha Baby à la présidence de la Fémafoot : Son équipe de campagne rejette la décision de la commission d’appel et parle de « diversion » - abamako.com

Invalidation de la candidature de Salaha Baby à la présidence de la Fémafoot : Son équipe de campagne rejette la décision de la commission d'appel et parle de « diversion » Publié le vendredi 11 aout 2023 | Le Wagadu

Les membres de l’équipe de campagne de la liste conduite par Salaha Baby ont animé une conférence de presse, le dimanche 06 août, pour dénoncer l’invalidation de leur candidature par la commission d’appel des élections de la Fédération malienne de football (Fémafoot) pour défaut de parrainage requis. C’était en présence de Salah Baby, candidat à la présidence du comité exécutif de l’instance dirigeante du sport roi au Mali.



Les membres de l’équipe de campagne de la liste conduite par Salaha Baby rejettent l’invalidation de la candidature de Salaha Baby, qui brique la présidence du comité exécutif de la Fédération malienne de football (Fémafoot), par la commission d’appel des élections. Une décision qui fait suite à un recours introduit par Mamoutou Touré dit Bavieux, président sortant, auprès de la commission d’appel des élections, demandant l’invalidation de la candidature de Salah Baby pour défaut de parrainage requis.



La commission d’appel des élections dit fonder sa décision sur le fait que le club Alençon de Koutiala a donné son parrainage à la fois à Salaha Baby et à Mamoutou Touré dit Bavieux. Ce qui constitue aux yeux de la commission d’appel un motif d’annulation.



Ce qui serait par ailleurs préjudiciable à la liste conduite par Salah Baby, qui avait été parrainé par cinq clubs dont l’Association sportive (AS) Alençon de Koutiala. Car, faut-il le rappeler, chaque liste de candidature, selon le règlement, doit requérir au minimum sept parrainages dont deux ligues de football.



C’est une décision « inacceptable », juge Abba Mahamane, membre de l’équipe de campagne de la liste de candidature de la liste de Salaha Baby. Cette décision injustifiée prise par la commission d’appel des élections n’est fondée sur aucun texte de la Fémafoot.



« Quand vous prenez une décision de justice, vous vous fondez sur des textes. Et il se trouve que la commission d’appel ne cite aucun article du code électoral, des statuts ou même des règlements généraux. C’est une décision d’opinion. C’est leur propre opinion qu’ils ont exploitée pour prendre une décision », note-t-il, assimilant la décision à une « diversion ».



Selon Abba Mahamane, il existe dans les textes de la Fémafoot le principe du contradictoire. « Vous ne pouvez pas juger une affaire sans confondre les arguments. Vous ne pouvez pas appeler quelqu’un qui donne son argument et ne pas vouloir écouter son adversaire », a-t-il expliqué.



Dans le cas d’espèce, il a indiqué que la commission aurait dû écouter non seulement le président du club Alençon mais aussi le candidat Salah Baby. Ce qui n’a pas été fait, a déploré Abba Mahamane. « Ils ont pris les arguments d’un côté et en fonction de cela, ils ont rendu leur décision, tranche-t-il. Pourquoi ? C’est parce qu’ils savent qu’en présence d’arguments contraires, il leur serait très difficile de rendre une décision », a-t-il fait savoir.



Une plainte devant la justice



Selon Abba Mahamane, le procès-verbal de la commission électorale a été notifié le 02 août et les textes disent que les candidats ont deux jours pour recourir. « Donc on était surpris de voir la commission rendre sa décision bien avant la fin de la période accordée pour faire l’appel, c’est-à-dire le 04 août. Ce qui constitue un impair que nous avons relevé sur la décision », a-t-il fait remarquer.



Il a aussi reproché aux membres de la commission électorale d’avoir violé la confidentialité de leur dossier de candidature. « Déjà, au niveau de la commission de première instance, quelqu’un a écrit pour dire attention, le club AS Alençon qui a parrainé la candidature de Salah, celui qui l’a fait n’a pas la qualité. Parce qu’avant le dépouillement, personne ne peut savoir qui a parrainé qui. Comment ont-ils pu savoir que nous avons été parrainés par Alençon et même recourir le jour du dépouillement ? » se demande-t-il.



Malgré cette situation, Abba Mahamane rappelle à qui veut l’entendre que la liste conduite par Salaha Baby « ira bien à cette élection et pense même pouvoir la remporter ». Issa Coulibaly, qui se présente comme président et promoteur de l’AS Alençon de Koutiala, a affirmé avoir donné le parrainage du club au candidat Salah Baby.



Il a indiqué que la question avait été préalablement discutée en réunion du comité directeur du club. « Tous les membres ont à l’unanimité donné leur accord », a-t-il assuré. Le président Coulibaly dit ne pas connaître deux présidents de l’AS Alençon, et affirme être surpris d’avoir entendu que quelqu’un d’autre a donné le parrainage du club à un autre candidat.



En tout état de cause, Issa Coulibaly promet de porter plainte devant la justice pour usurpation de titre contre la personne qui prétend être président de l’AS Alençon de Koutiala.



Aux dires du candidat Salaha Baby, seul le football peut galvaniser les gens à se déplacer massivement et volontairement pour défendre leur conviction. « Seul avec le football, vous verrez tous les Maliens brandir le drapeau comme un seul homme », a-t-il poursuivi.



Abdrahamane SISSOKO