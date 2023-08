Dernière remise de lots gagnants de la TOMBOLA: Canal+ Mali fait plaisir à ses abonnés ! - abamako.com

Les responsables de Canal+ Mali ont procédé, le mercredi 9 aout 2023, à la dernière remise des lots de la tombola festival aux lauréats. Objectif : donner du sourire aux abonnés. Les lauréats ont reçu leurs motos en présence d’une pléiade d’hommes de média.



Pour ce dernier tirage, 12 abonnés ont eu la chance de remporter chacun une moto. Parmi ces 12 gagnants, 3 personnes étaient présentes à cette cérémonie de remise qui fera date. Il faut rappeler que ce tirage a concerné les clients qui ont renouvelé leur abonnement en ajoutant la somme de 2000 F au prix de leur formule initiale entre le 3 au 31 juillet 2023. Il est à souligner que cette tombola a pris finle 31 juillet 2023. Les gagnants qui ont reçu leurs motos sont : Adama Sanogo, Kassoum Tounkara et

AdamaKoita. Il est important de préciser que les autres gagnants ont 10 jours de délai pour enlever leur lot. Passé ce délai, ils perdront leur privilège. On pouvait lire la joie et la satisfaction sur le visage de

tous les gagnants. Le principe est que l’abonné doit juste ajouter 2000 FCFA à sa

formule initiale pour se faire attribuer un abonnement supérieur à sa formule pendant 30 jours. Par exemple si l’abonné ajoute 2000 FCFA à sa formule accès qui est de 5000 FCFA (ce qui fait 7 000 FCFA), il aura la formule accès + qui est de 15 000 FCFA. Tout cela a été fait pour faire plaisir aux abonnés. Juste après le réabonnement, l’abonné sera inscrit à la tombola. Chaque jour, il y a une moto à

gagner. Les tirages seront faits par semaine. Avant de remettre les lotsaux gagnants, le

chargé de communication de Canal + Mali, Idrissa Traoré, a remercié et félicité les abonnés pour leur fidélité et surtout de leur confiance à Canal+. Il en a profité pour faire savoir que l’objectif de cette

tombola est de faire plaisir aux abonnés de Canal+ Mali, en particulier, et à tous les maliens en général. Canal+ Mali a décidé de partager ses dividendes en organisant périodiquement des tombolas. Pour participer à la tombola, il suffisait juste de se réabonner à la formule en ajoutant la somme de 2000 F pour être automatiquement inscrit. Il est prévu un lot par jour. Le prix du décoder a été revu à la baisse. Le décodeur était à 5000 F CFA à partir de la formule de base. Il a annoncé que dans la poursuite des activités, une tombola a été lancée le 3 juillet 2023 et prendra fin le 3 aout 2023 dénommée festival tombola. Très satisfait d’être parmi les heureux lauréats de cette tombola, la satisfaction était visible sur le visage de KassoumTounkara. Ce fut l’occasion pour lui de manifester sa joie. Avec un sourire agréable, il a indiqué que quand il a été appelé par les agents de Canal + pour lui annoncer la nouvelle,

il n’y a pas cru. Il a fallu que l’agent le rassure en donnant toutes les informations nécessaires. A l’en croire, il y a de nos jours des arnaqueurs qui utilisent les mêmes techniques pour arnaquer. Il a remercié Canal + Mali pour cette belle initiative qui participe au renforcement de la confiance et de la fidélité. Il a invité tous les abonnés à se réabonner et à avoir confiance aux tombolas de Canal+ qui se font dans la plus grande transparence. Le point culminant de cette cérémonie a été la remise symbolique des motos.