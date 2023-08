Transition: Va-t-on vers une nouvelle prolongation ? - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Transition: Va-t-on vers une nouvelle prolongation ? Publié le dimanche 13 aout 2023 | l'alliance

Tweet

Suivre et évaluerle chronogramme des élections et des réformes politiques et institutionnelles envue de recueillir les propositions de la classe politique sur un éventuel réajustement du chronogramme des

élections à venir, tel était l’objectif de la rencontre que le gouvernement a eu avec la classe politique. Cette rencontre était placée sous la présidence du ministre d'État, ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, Colonel Abdoulaye Maïga. Pour les maliens avertis, l’on s’achemine vers une nouvelle prolongation. Quel pourrait être la conséquence de cette nouvelle prolongation sur la stabilité des institutions ?