Crime économique au Mali : Un phénomène qui crée un terrain propice à la pauvreté, à la criminalité et au terrorisme - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Crime économique au Mali : Un phénomène qui crée un terrain propice à la pauvreté, à la criminalité et au terrorisme Publié le samedi 12 aout 2023 | l'alliance

© aBamako.com par MS

Cour d`Appel de Bamako

Tweet

Dans le cadre de la célébration des 20 ans de la création de la convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, des acteurs Etatiques et non Etatiques au Mali se sont réunis pour faire le bilan en la matière et dénombrer quelques effets du crime économique sur notre société et

les perspectives de solutions.