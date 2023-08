Mali-Dubaï, les routes de l’or sale - abamako.com

Le boom de l’or dans les régions sahéliennes attise la convoitise croissante des groupes armés, y compris les jihadistes.

Le secteur des mines d’or échappe de plus en plus aux circuits traditionnels. Le nombre de mines artisanales augmente à mesure que les zones d’orpaillage échappent progressivement au contrôle de l’État. Le Mali s’impose progressivement comme le centre d’achat d’or des pays sahéliens et Dubaï est devenu la principale destination de la production artisanale d’or sur le continent africain au cours des cinq dernières années. En fermant les yeux sur l’origine des lingots qui arrivent sur leur territoire, les Émirats arabes unis alimentent-ils indirectement tout le trafic ? Des institutions, comme l’OCDE, demandent en tout cas une réglementation beaucoup plus stricte. Notre enquête, menée dans plusieurs pays africains, permet de mieux comprendre comment et pourquoi le secteur mondial de l’or change de visage.