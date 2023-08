Délinquance au sommet de l’État: quand les chiffres parlent - abamako.com

Délinquance au sommet de l'État: quand les chiffres parlent
Publié le lundi 14 aout 2023 | L'Inter de Bamako

En 2018, les informations fournies par Soumaïla Cissé, président de l’Union pour la République et la démocratie (URD) sur Radio Klédu, nous donnent une idée du gaspillage des deniers publics par une certaine crème du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif au détriment du peuple malien qui vit dans la misère matérielle totale. Président de la République: fonds spécial de 150 millions de F CFA par mois, Premier ministre: 75 millions par mois; président de l’Assemblée nationale: 30 millions par mois: le chef de file de l’opposition: 500 millions par an pour le fonctionnement de son bureau.

Avec la transition, les données ont sensiblement changé. Président du Conseil national de transition (CNT), fonds de souveraineté: 30 millions de F CFA. Premier ministre, fonds de souveraineté: 25 millions de F CFA. Président de la transition: 150 millions de F CFA.