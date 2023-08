Relation Mali-France : ‘’Je ne t’aime pas, moi non plus’’ - abamako.com

Relation Mali-France : ''Je ne t'aime pas, moi non plus'' Publié le lundi 14 aout 2023 | le sursaut

Le président français Emmanuel Macron et le président de la transition malienne Assimi Goïta.

La tension diplomatique ne s’estompe pas entre le Mali et la France depuis un bon moment. Ainsi, la relation entre les deux Etats n’est plus au beau fixe. Et ce, depuis le début de la Transition en Août 2021. A cet effet, la semaine écoulée, le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, à travers un communiqué, a annoncé la suspension de la délivrance de visas maliens par les services diplomatiques et consulaires du Mali en France. Une décision qui fait suite à celle de la France de classer le Mali en zone rouge.



Les partenaires de longue date, ils étaient. Mais, pendant ces dernières années, la relation maliano-française se dégrade de jour en jour et le divorce semble être définitif. Ou du moins, cette relation de plus en plus se frise et se brise. D’ailleurs, le Patron de la Diplomatie malienne, Abdoulaye Diop lors de la visite de son homologue russe, Sergueï Lavrov au mois de février, a été on ne peut plus clair : « Avec la France, les conclusions sont déjà tirées, la coopération ne répondait pas aux attentes des Maliens dans la mesure où l’objectif était de développer une capacité autonome de l’Armée malienne pour qu’elle puisse opérer pour défendre l’intégrité territoriale et assurer la sécurité du peuple malien. Tel n’a pas été le cas ».



Dans la même lancée, la semaine dernière, une autre brique a été démontée à la faveur d’une information publiée sur la page officielle du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali. Il s’agit de l’annonce de la suspension de visas par les Services diplomatiques et consulaires du Mali en France. A cet effet, ledit Ministère dit avoir appris, avec surprise, par voie de presse que le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères français a classé le Mali en zone rouge pour cause des fortes tensions régionales. Qu’à la suite, les Services de l’Ambassade de France à Bamako ont exclu la délivrance des visas et fermé le Centre de visas et le Centre d’appels ‘’Capago’’.



C’est donc en application de la réciprocité, que le ministère malien des Affaires Etrangères, dit suspendre aussi, jusqu’à nouvel ordre, la délivrance de visas par les services diplomatiques et consulaires maliens en France.



En conséquence, il faut reconnaitre que ce désaccord diplomatique entre notre pays et la France n’arrange aucun des deux. Vu qu’on est lié sur plusieurs plans. Et le Mali compte en France, la deuxième plus forte communauté étrangère africaine après l’Algérie. S’il faut ajouter qu’après cette mesure de réciprocité, le Gouvernement malien aurait retiré le droit d’exploitation de la compagnie Air France au Mali, il n’en demeure pas moins que la France aussi pourra surprendre avec d’autres mesures à l’encontre de nos compatriotes vivant chez elle. Telle, la suspension de toutes les transactions financières entre les deux pays.



Le mieux est de songer à régler cette divergence pacifiquement. Sans quoi, les possibles dommages collatéraux seront dramatiques.



Par Mariam Sissoko