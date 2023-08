Après la mise en détention de son Président, Mamoutou Touré ‘’Bavieux’’ : La FEMAFOOOT rassure sur la continuité de son fonctionnement - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Après la mise en détention de son Président, Mamoutou Touré ‘’Bavieux’’ : La FEMAFOOOT rassure sur la continuité de son fonctionnement Publié le lundi 14 aout 2023 | le sursaut

Tweet

Au lendemain du lancement de sa candidature pour briguer un second mandat à la tête de la Fédération malienne de football (FEMAFOOT), Mamoutou Touré alias Bavieux faisant l’objet d’une enquête depuis un moment dans l’affaire sur la gestion de l’Assemblée Nationale, où il était le DFM a été placé sous mandat de dépôt le mercredi 9 août dernier par le Pôle économique et financier de la Commune III, avec certains de ses anciens collaborateurs dont l’ancien président de l’AN, Issiaka Sidibé. Suite à cette décision judiciaire, la fédération malienne de football a émis un communiqué pour exprimer non seulement sa stupéfaction, mais aussi pour rassurer que cela n’a pas d’impact sur son fonctionnement.



Suspectés de détournement de plus de 17 milliards de FCFA dont 7 milliards d’indemnités irrégulières et une enveloppe de dix milliards non justifiée, selon nos informations, le président sortant de la Fédération malienne de football , Mamoutou Touré a été placé sous mandat de dépôt le mercredi 09 août 2023.



A cet effet, dans un communiqué de presse produit au même jour, la Fédération malienne de football affirme avoir pris connaissance avec stupéfaction, le mandat de dépôt émis à l’encontre de son Président, M. Mamoutou Touré, pour des faits qui remontent à ses fonctions antérieures de Directeur Administratif et Financier de l’Assemblée Nationale. Pour elle cette arrestation fait suite à des rumeurs circulant sur les réseaux sociaux depuis plus d’un mois et alimentées par les opposants de M. Mamoutou Touré alias Bavieux.



A ce propos, la fédération malienne de football fidèle aux principes démocratiques qui l’animent, rappelle son attachement au principe de la présomption d’innocence que doit bénéficier en tout temps à toute personne accusée et dans le cas présent à M. Mamoutou Touré. Dans ce même communiqué, la FEMAFOOT rassure qu’elle entend poursuivre son travail dans l’intérêt du football malien et de ses acteurs « l’affaire en cours n’ayant pas d’impact sur son fonctionnement » affirme ce communiqué signé par le 1e Vice-président du comité exécutif, Kassoum Coulibaly ‘’Yambox’’.



Tout en sous-entendant suivre avec intérêt particulier l’évolution de cette affaire, les membres du comité exécutif de la FMF ont tenu à témoigner leur soutien unanime à leur Président.



Safiatou Coulibaly



xxxxxx



ASSEMBLEE ELECTIVE de la FMF DU 29 AOUT PROCHAIN:



Une seule liste de candidature retenue



Vendredi, en prélude de l’Assemblée Générale élective de la Fédération Malienne de Football du 29 aout prochain, le Secrétaire général du Comex de la FMF, Ibrahima Traoré a au cours d’un point de presse organisé au siège de la Femafoot, donné une communication sur le processus électoral en cours. Dans laquelle, il ressort qu’au jour d’aujourd’hui seule la liste du Président sortant, Mamoutou Touré dit Bavieux, est validée par la Commission électorale de 1ère instance qui est chargée de vérifier la validité des différentes listes.



Dans sa communication, le Secrétaire général de la FEMAFOOT, Ibrahima Traoré a fait savoir qu’en application des dispositions statuaires de la FEMAFOOT, le Secrétariat général avait lancé un appel à candidature pour l’élection d’un nouveau président et ses membres du Comité exécutif. Et de poursuivre que cet appel a été lancé, selon les textes, 45 jours avant la date de l’assemblée générale élective, prévue pour le 29 aout prochain.



A ses dires, les dossiers de candidatures sont reçus 30 jours avant cette assemblée générale élective. Et ce, conformément au processus électoral. Lesquels seront par la suite transmis à la Commission électorale de 1ère instance qui dispose, à son tour, de 10 jours pour rendre sa décision. Et cette decision sera transmise aux responsables candidats en compétition. Et pour les éventuels recours, ils sont déposés au Secrétariat général de la FEMAFOOT 48heures après la publication de la Commission électorale. Et d’ajouter que le Secrétariat général transmet les recours à la Commission d’Appel des élections qui dispose de 3 jours pour se prononcer sur les verdicts et rendre son verdict. « Il faut noter que les décisions de la Commission d’Appel des élections sont définitives sur le plan national. Toute contestation se fera devant le Tribunal Arbitral des Sports (TAS) », a souligné le Secrétaire général de la FMF.



Pour lui, après avoir respecté toutes les procédures, seule une liste de candidature a été retenue. Et d’annoncer que le Secrétariat général va envoyer la seule liste retenue par les Commissions électorales en même temps que la lettre circulaire de l’assemblée générale élective du 29 aout prochain.



Il faut noter que le Président sortant de la FEMAFOOT dont la seule candidature a été retenue est actuellement sous mandat de dépôt sur une affaire touchant ses fonctions antérieures avant qu’il ne devienne président de la FEMAFOOT. Et sur la question de savoir s’il pourrait être élu dans cette situation, Ibrahima Traoré a déclaré que son jugement n’a pas été encore fait et qu’il bénéficie d’une présomption d’innocence. Donc ‘’Bavieux’’ pourrait être bien élu président de la FEMAFFOT le 29 aout prochain. Par acclamation, probablement !



Adama Tounkara